Ισπανία: Δεύτερος νεκρός στα συντρίμμια του μπαρ που εξερράγη στη Μαδρίτη – Από διαρροή φυσικού αερίου η έκρηξη

Στους δύο νεκρούς και 25 τραυματίες ανέβηκε ο τραγικός απολογισμός
Πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες έξω από το μπαρ που εξερράγη στη Μαδρίτη
Πυροσβέστες, αστυνομικοί και διασώστες έξω από το μπαρ που εξερράγη στη Μαδρίτη / Φωτογραφία από Χ

Και δεύτερο πτώμα βρέθηκε τη Δευτέρα (15.09.2025) στα ερείπια του μπαρ που καταστράφηκε έπειτα από ισχυρή έκρηξη στη Μαδρίτη χθες, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε δύο νεκρούς και 25 τραυματίες.

«Δεύτερος νεκρός εντοπίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε έκρηξη» στη συνοικία Βαγιέκας της Μαδρίτης, ανέφεραν οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως διεξήγαγαν επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου.

Χθες Κυριακή (14.09.2025), στα ερείπια του μπαρ είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας. Τουλάχιστον δύο από τους 25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

 

 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής στη Μαδρίτη ανέφερε πως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

