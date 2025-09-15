Ισπανία: Δεύτερος νεκρός στα συντρίμμια του μπαρ που εξερράγη στη Μαδρίτη – Από διαρροή φυσικού αερίου η έκρηξη

Και δεύτερο πτώμα βρέθηκε τη Δευτέρα (15.09.2025) στα ερείπια του μπαρ που καταστράφηκε έπειτα από ισχυρή έκρηξη στη Μαδρίτη χθες, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε δύο νεκρούς και 25 τραυματίες.

«Δεύτερος νεκρός εντοπίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε έκρηξη» στη συνοικία Βαγιέκας της Μαδρίτης, ανέφεραν οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως διεξήγαγαν επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες Κυριακή (14.09.2025), στα ερείπια του μπαρ είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας. Τουλάχιστον δύο από τους 25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Explosion in Madrid Bar Injures 21 People



According to La Razón, an explosion occurred at Mis Tesoros bar in Madrid, Spain. Authorities report that 21 people were injured, with three in critical condition.



The cause of the explosion remains unknown. pic.twitter.com/0PxtNs49Yz — The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Madrid, 13 sep (EFE).- Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas graves, a causa de una explosión registrada en un bar en Puente de Vallecas, un barrio obrero a las afueras de Madrid, informaron los servicios de emergencias de la capital.



El suceso tuvo lugar… pic.twitter.com/41HQ9CeX9S — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 13, 2025

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής στη Μαδρίτη ανέφερε πως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.