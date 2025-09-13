Ισπανία: Εικόνες καταστροφής από έκρηξη σε καφέ στην Μαδρίτη – 25 τραυματίες, 3 σε σοβαρή κατάσταση

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο (13/9/2025), σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, μετά από διαρροή αερίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 25 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων είναι σοβαρά τραυματισμένοι, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας στο μπαρ-εστιατόριο Mis tesoros, που βρίσκεται στην οδό Manuel Marot.

Από τη έκρηξη κατέρρευσε κομμάτι του κτηρίου, ενώ η Εθνική και η Τοπική Αστυνομία βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν την απομάκρυνση των συντριμμιών από το σημείο.

BREAKING: Explosion rocks a bar in Madrid’s Puente de Vallecas district around 11:00 EDT today, injuring at least 21 people. Three in serious condition, two potentially serious. Authorities suspect a gas leak. Emergency crews on scene: SAMUR & SUMMA112 treating victims, 18… pic.twitter.com/cZC92S6pnZ

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.



17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3