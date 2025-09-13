Συμβαίνει τώρα:
Ισπανία: Εικόνες καταστροφής από έκρηξη σε καφέ στην Μαδρίτη – 25 τραυματίες, 3 σε σοβαρή κατάσταση

Η έκρηξη φαίνεται να εκδηλώθηκε μετά από διαρροή αερίου στο μαγαζί
Οι πυροσβέστες μέσα στο καφέ στην Μαδρίτη
Οι πυροσβέστες μέσα στο καφέ στην Μαδρίτη / φωτό από X @emergenciasmad

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο (13/9/2025), σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, μετά από διαρροή αερίου,  με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 25 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων είναι σοβαρά τραυματισμένοι, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η έκρηξη στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας στο μπαρ-εστιατόριο Mis tesoros, που βρίσκεται στην οδό Manuel Marot. 

Από τη έκρηξη κατέρρευσε κομμάτι του κτηρίου, ενώ η Εθνική και η Τοπική Αστυνομία βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν την απομάκρυνση των συντριμμιών από το σημείο.

Δεν είναι ακόμα γνωστό το γιατί υπήρξε διαρροή αερίου και συνεχίζονται οι έρευνες. 

Κόσμος
