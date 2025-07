Ισπανία: Δύο αγνοούμενοι από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Καταλονία

Από καταρρακτώδεις βροχές πλήττεται η Καταλονία στην Ισπανία όπου δύο άνθρωποι αγνοούνται μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που προκλήθηκαν.

«Αναζητούμε δυο ανθρώπους στην Κουβέγιες», κοινότητα 17.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Βαρκελόνη, ανέφερε η πυροσβεστική μέσω X μετά τις πλημμύρες στην Ισπανία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκαν από τα φουσκωμένα νερά του (ποταμού) Φος», που εκβάλλει στη Μεσόγειο, εξήγησε η πηγή αυτή, επισημαίνοντας πως ομάδες της ψάχνουν τις «όχθες» καθώς και «στόμιό» του.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής δημοσιοποιήθηκε καθώς στη βορειοανατολική Ισπανία έπεσαν καταρρακτώδεις βροχές από χθες το απόγευμα, ειδικά στην Καταλονία, όπου οι αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό, στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των κατοίκων.

Οι βροχές προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες που επηρέασαν ιδίως νοσοκομείο της Βαρκελόνης, το οποίο αναγκάστηκε να αναστείλει τις εισαγωγές νέων ασθενών, αφού κόπηκε το ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης, αεροσκάφος που μόλις είχε απογειωθεί με προορισμό τις ΗΠΑ αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή, να επιστρέψει εκεί, καθώς υπέστη ζημιές από χαλαζόπτωση στο πρόσθιο τμήμα του.

Serious flooding in Tarazona, Spain pic.twitter.com/djclaI50PE

Η καταιγίδα ανάγκασε τους ισπανικούς σιδηροδρόμους (RENFE) να αναστείλουν τα δρομολόγια για ώρες σ’ όλη την Καταλονία, τόσο αυτά των τρένων υψηλής ταχύτητας, όσο και περιφερειακών και προαστιακών συρμών.

On July 12, 2025, Catalonia, Spain, experienced severe flooding due to a DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), a high-altitude isolated depression that brought torrential rains. The flooding submerged vehicles and overwhelmed infrastructure. pic.twitter.com/G5pyDWCfFl