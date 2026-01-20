Ισπανία: Οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών και ο σπασμένος σύνδεσμος ως «κλειδί» της τραγωδίας – Στους 41 οι νεκροί

Σε σοκ βρίσκεται όλη η Ισπανία μετά την θανατηφόρα σύγκρουση δύο τρένων το απόγευμα της Κυριακής (20.01.2026) κοντά στο Adamuz στην επαρχία της Κόρδοβα, όπου σύμφωνα με νέο απολογισμό 41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 120 έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους και παιδιά.

Βαριά μηχανήματα έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να βοηθήσουν στην ανάκαμψη μετά τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας που οδήγησε στην σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας, στη νότια Ισπανία. Οι αρχές και οι ομάδες διάσωσης επιχείρησαν για δεύτερη νύχτα στο σημείο του δυστυχήματος, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι περισσότερα πτώματα έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τουλάχιστον τρεις σοροί εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένες στα συντρίμμια, όπως δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκραντε-Μαρλάσκα σε συνέντευξη Τύπου. Είπε μάλιστα, ότι η αστυνομία είχε λάβει 43 αναφορές για αγνοούμενους, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε μεγάλο βαθμό στον προσωρινό αριθμό των νεκρών, αλλά προειδοποίησε ότι ο τελικός αριθμός δεν θα επιβεβαιωθεί μέχρις ότου οι ομάδες διάσωσης ανυψώσουν τα βαγόνια που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές για να δουν τι υπάρχει από κάτω.

Περισσότερα από 120 άτομα τραυματίστηκαν όταν τα πίσω βαγόνια της μιας αμαξοστοιχίας με προορισμό τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στην αντίθετη γραμμή, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με ένα τρένο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα στο Adamuz.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν πτώματα ανάμεσα σε αυτό που ο περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας Χουάνμα Μορένο χαρακτήρισε ως «μια άμορφη μάζα από μέταλλο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ως παράγοντας της σύγκρουσης διερευνάται μια ελαττωματική ή κατεστραμμένη συγκόλληση σε μια ράγα.

Από τι προκλήθηκε το δυστύχημα

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες. Σύμφωνα με έκθεση του Reuters, πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο το οποίο μπορεί να προκάλεσε την καταστροφή. Μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και φωτογραφία από τις έρευνες των αρχών που δείχνει το σπασμένο σημείο στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι ειδικοί λένε ότι η ελαττωματική σιδηροδρομική σύνδεση μπορεί να είναι το «κλειδί» για τον προσδιορισμό της αιτίας της εκτροχίασης που οδήγησε στη σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων.

Το Reuters αναφέρει ότι μια πηγή που ενημερώθηκε για την έρευνα δήλωσε ότι οι τεχνικοί που ανέλυσαν τις ράγες επιτόπου εντόπισαν κάποια φθορά στο σύνδεσμο μεταξύ των τμημάτων της ράγας, η οποία «υπήρχε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα». Λένε ότι αυτό δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της ράγας, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να κινούνται πάνω στις ράγες.

Σύμφωνα δε με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, οι πραγματογνώμονες εστιάζουν σε συγκόλληση ράγας στο χιλιόμετρο 318,7 της γραμμής, η οποία φέρεται να έσπασε ακριβώς τη στιγμή του δυστυχήματος, στις 19:45 τοπική ώρα. Γίνεται λόγος για κενό περίπου 30 εκατοστών, πιθανό αποτέλεσμα κόπωσης του υλικού ή κακής συγκόλλησης.

Ο Γιάννος Γραμματίδης, τέως πρόεδρος ΟΣΕ, μιλώντας στην εκπομπή Live News, σχολίασε πως πράγματι φαίνεται να λείπει ένα κομμάτι από τις ράγες του τρένου.

«Δεν ξέρω αν βρέθηκε, αυτό θα το ανακαλύψει η έρευνα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αστοχία υλικού από πλευρά του συρμού. Ήταν ένα σύγχρονο τρένο. Το δυστύχημα κατά πάσα πιθανότητα έγινε λόγω βλάβης στο σημείο αυτό της συνδεσμολογίας. Υπάρχουν καταγραφικά βαγόνια που ελέγχουν τις ράγες. Υπήρχαν καταγγελίες των μηχανοδηγών για προβλήματα στις ράγες», είπε.

Η προφητική προειδοποίηση των Ισπανών μηχανοδηγών

Η αστυνομία αναφέρει ότι τα τρία πίσω βαγόνια ενός τρένου, που μετέφεραν περίπου 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκαν και πέρασαν στην αντίθετη γραμμή. Συνετρίβησαν στο μπροστινό μέρος ενός τρένου που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και μετέφερε σχεδόν 200 επιβάτες, με αποτέλεσμα και τα δύο τρένα να ανατραπούν.

Από τις 8 Αυγούστου του 2025 το συνδικάτο των Ισπανών Μηχανοδηγών, με επιστολή είχε ενημερώσει και προειδοποιήσει το Υπουργείο Μεταφορών για «σοβαρές φθορές» και κραδασμούς στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας, ζητώντας μείωση των ορίων ταχύτητας.

«Θα μάθουμε την αλήθεια, θα βρούμε απαντήσεις και όταν μάθουμε την αιτία αυτής της τραγωδίας θα την δημοσιοποιήσουμε με απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Óscar Puente δήλωσε ότι οι ερευνητές προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν η θραύση ενός τμήματος της σιδηροτροχιάς ήταν «η αιτία ή η συνέπεια» της εκτροχίασης, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Προειδοποίησε ότι, προς το παρόν, οποιεσδήποτε θεωρίες είναι απλώς εικασίες, καθώς οι ερευνητές εξακολουθούν να εργάζονται.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας, Íñigo Barrón, δήλωσε σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTVE ότι, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται το δυστύχημα να προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος ή από προβλήματα με τη σήμανση.

«Αυτό που πάντα παίζει ρόλο σε μια εκτροπή είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της γραμμής και του οχήματος, και αυτό είναι που εξετάζει επί του παρόντος η επιτροπή», είπε.