Ισπανία: Πολωνοί καταληψίες σαλέ δολοφόνησαν δύο Γερμανούς τουρίστες μετά από καβγά

Σοκ στην Ισπανία! Δύο Γερμανοί τουρίστες δολοφονήθηκαν όταν προσπάθησαν να διώξουν καταληψίες από ένα σαλέ κοντά στην πόλη Έλτσε.

Όπως μεταδίδουν την Τρίτη (23.12.2025) μέσα ενημέρωσης της χώρας, δύο Γερμανοί τουρίστες βρήκαν βίαιο θάνατο κοντά στο Έλτσε, στη νοτιοανατολική Ισπανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διπλή δολοφονία ήταν η τραγική κατάληξη ενός καβγά που πήρε διαστάσεις.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο υπόπτων.

«Αναφορικά με τη διπλή ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε χθες (Δευτέρα), 22 Δεκεμβρίου, γύρω στις 18.00, σε μια αγροτική περιοχή κοντά στο Έλτσε, η Χωροφυλακή του Αλικάντε επιβεβαιώνει ότι συνελήφθησαν σήμερα δύο ύποπτοι», ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χωροφυλακή αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εθνικότητας είναι τα θύματα και οι συλληφθέντες.

Σύμφωνα ωστόσο με την εφημερίδα «El Pais», τα θύματα είναι Γερμανοί και οι δράστες Πολωνοί, που έχουν απασχολήσει τις ισπανικές αρχές και για άλλα αδικήματα στο παρελθόν.

Επικαλούμενη το «απόρρητο» της έρευνας, η Χωροφυλακή δεν επιβεβαίωσε ούτε την ύπαρξη και τρίτου θύματος που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «έχει τραυματιστεί σοβαρά» και νοσηλεύεται. Η ταυτότητά που παραμένει άγνωστη.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα τρία θύματα προσπάθησαν να διώξουν τους δύο υπόπτους από ένα σαλέ που είχαν καταλάβει και ακολούθησε καβγάς μεταξύ τους.

Οι δράστες στη συνέχεια ταμπουρώθηκαν στο σπίτι και η αστυνομία διαπραγματεύτηκε μαζί τους, με τη βοήθεια διερμηνέα, πείθοντάς τους να παραδοθούν.