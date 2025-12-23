Κόσμος

Ισπανία: Πολωνοί καταληψίες σαλέ δολοφόνησαν δύο Γερμανούς τουρίστες μετά από καβγά

Οι δράστες ταμπουρώθηκαν στο σπίτι και η αστυνομία διαπραγματεύτηκε μαζί τους, πείθοντάς τους τελικά να παραδοθούν
Ισπανοί αστυνομικοί
Ισπανοί αστυνομικοί / EPA / Φωτογραφία (αρχείου) Alberto Estevez

Σοκ στην Ισπανία! Δύο Γερμανοί τουρίστες δολοφονήθηκαν όταν προσπάθησαν να διώξουν καταληψίες από ένα σαλέ κοντά στην πόλη Έλτσε. 

Όπως μεταδίδουν την Τρίτη (23.12.2025) μέσα ενημέρωσης της χώρας, δύο Γερμανοί τουρίστες βρήκαν βίαιο θάνατο κοντά στο Έλτσε, στη νοτιοανατολική Ισπανία.

Η διπλή δολοφονία ήταν η τραγική κατάληξη ενός καβγά που πήρε διαστάσεις.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο υπόπτων.

«Αναφορικά με τη διπλή ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε χθες (Δευτέρα), 22 Δεκεμβρίου, γύρω στις 18.00, σε μια αγροτική περιοχή κοντά στο Έλτσε, η Χωροφυλακή του Αλικάντε επιβεβαιώνει ότι συνελήφθησαν σήμερα δύο ύποπτοι», ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Η Χωροφυλακή αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εθνικότητας είναι τα θύματα και οι συλληφθέντες.

Σύμφωνα ωστόσο με την εφημερίδα «El Pais», τα θύματα είναι Γερμανοί και οι δράστες Πολωνοί, που έχουν απασχολήσει τις ισπανικές αρχές και για άλλα αδικήματα στο παρελθόν.

Επικαλούμενη το «απόρρητο» της έρευνας, η Χωροφυλακή δεν επιβεβαίωσε ούτε την ύπαρξη και τρίτου θύματος που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «έχει τραυματιστεί σοβαρά» και νοσηλεύεται. Η ταυτότητά που παραμένει άγνωστη.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα τρία θύματα προσπάθησαν να διώξουν τους δύο υπόπτους από ένα σαλέ που είχαν καταλάβει και ακολούθησε καβγάς μεταξύ τους.

Οι δράστες στη συνέχεια ταμπουρώθηκαν στο σπίτι και η αστυνομία διαπραγματεύτηκε μαζί τους, με τη βοήθεια διερμηνέα, πείθοντάς τους να παραδοθούν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
199
148
146
141
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Θρίλερ στην Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ ιδιωτικό τζετ - Πληροφορίες ότι μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης
Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας, στην...
Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ ιδιωτικό τζετ – Πληροφορίες ότι μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης
Αυτοκτόνησε γνωστός Αυστραλός αθλητικός ρεπόρτερ στο Λος Άντζελες - Έπεσε στο κενό από ταράτσα κτηρίου
Ο ίδιος ασχολούταν κυρίως με το ρεπορτάζ του τένις, ενώ φαινόταν πολύ χαρούμενος στην δουλειά του παίρνοντας συνεντεύξεις από τους κορυφαίους στο κόσμο, όπως τον Κάρλος Αλκαράθ
ρεπόρτερ
Newsit logo
Newsit logo