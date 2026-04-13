Ισπανία: Σε δίκη η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ για διαφθορά και υπεξαίρεση

Προβλήματα για τον Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία καθώς η σύζυγός του, Μπεγκόνια Γκόμεθ, παραπέμπεται σε δίκη από δικαστήριο της Μαδρίτης.

Η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ παραπέμπεται σε δίκη στο πλαίσιο μιας υπόθεσης περιλαμβάνει κατηγορίες για υπεξαίρεση, αθέμιτη άσκηση επιρροής και διαφθορά σε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ισπανία.

Η απόφαση έρχεται έπειτα από διετή έρευνα που επικεντρώθηκε στη δραστηριότητά της σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, όπου κατείχε ακαδημαϊκή θέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να αξιοποίησε τη σχέση της με τον πρωθυπουργό για να επηρεάσει δημόσιους φορείς και αξιωματούχους.

Όπως μεταδίδει η El País, η Γκόμεθ ενημερώθηκε για την παραπομπή της ενώ βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στην Κίνα μαζί με τον σύζυγό της.

Μαζί της παραπέμπονται σε δίκη ακόμη δύο πρόσωπα: η πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου Κριστίνα Άλβαρεθ και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές.

Η υπόθεση αναμένεται, εφόσον προχωρήσει, να εκδικαστεί από σώμα ενόρκων, καθώς το δικαστήριο έχει ήδη ενημερώσει τους εμπλεκόμενους για τη σχετική διαδικασία.

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca

Ωστόσο, τόσο η υπεράσπιση της Γκόμεθ όσο και η εισαγγελία υποστηρίζουν ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα και ζητούν την απόρριψη της υπόθεσης.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, μετά από καταγγελία της οργάνωσης Manos Limpias, ενώ ακολούθησε και δεύτερη προσφυγή από την επίσης ακροδεξιά οργάνωση Hazte Oír.

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί τη σύζυγό του, τονίζοντας ότι είναι «τίμια, σοβαρή και υπεύθυνη», απορρίπτοντας τις κατηγορίες ως αβάσιμες και κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει λάβει και διεθνείς διαστάσεις, μετά τις επικρίσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, προκαλώντας διπλωματική ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα πολιτική πίεση στην ισπανική κυβέρνηση, με την υπόθεση να αναμένεται να απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα το επόμενο διάστημα.