Ισπανία: Σεξουαλική επίθεση το χειροφίλημα χωρίς συναίνεση

Σεξουαλική επίθεση θα θεωρείται πλέον στην Ισπανία το χειροφίλημα διά της βίας. Αυτό αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας τη Δευτέρα (30.03.2026).

Το να δώσει κανείς χειροφίλημα σε κάποιο πρόσωπο χωρίς τη συναίνεσή του στην Ισπανία συνιστά σεξουαλική επίθεση και όχι απλή παρενόχληση στον δρόμο, όπως αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο στη Μαδρίτη.

Η απόφαση της ανώτατης δικαστικής αρχής της χώρας επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική επίθεση, αφού άγγιξε με ανάρμοστο τρόπο, χωρίς τη συναίνεσή της, μία γυναίκα σε στάση λεωφορείου.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου ήθελε να επανεξεταστεί η υπόθεση με την υποβάθμιση της κατηγορίας σε «παρενόχληση στον δρόμο», όμως οι δικαστές εκτίμησαν πως κάθε σωματική επαφή στο πλαίσιο μίας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσης υπερβαίνει αυτήν την κατηγορία και ότι ο δράστης θα έπρεπε να καταβάλει το πρόστιμο των 1.620 ευρώ που είχε επιβληθεί πρωτόδικα.

Για εκείνους, δεν ήταν μία «απλή κίνηση που συνίστατο στο να της πιάσει το χέρι (…) καθώς ο ενάγων ενήργησε με την πρόθεση να παραβιάσει τη σεξουαλική ακεραιότητά της: Της έπιασε το χέρι φιλώντας το, προτείνοντας με τις πράξεις του να τη συνοδεύσει προσφέροντάς της χρήματα και αυτό δύο φορές».

«Επομένως, διαπράχθηκε μία σεξουαλική επίθεση υπό την έννοια ότι η πράξη περιγράφει μία επαφή σεξουαλικής φύσης και προσέγγισης που το θύμα δεν είχε καμία υποχρέωση να υποστηρίξει, με ένα περιεχόμενο ξεκάθαρα σεξουαλικό και μία επίθεση στο θύμα υποβιβάζοντάς το σε ένα αντικείμενο», συνέχισε η απόφαση.

Το Δικαστήριο θεωρεί πως το γεγονός του να παίρνει κανείς το χέρι μίας γυναίκας και να το φιλάει χωρίς τη συναίνεσή της, σε ένα πλαίσιο όπου ο αυτουργός εκφράζει μία σεξουαλική πρόθεση (όπως το να προτείνει να της δώσει χρήματα για τον συνοδεύσει) συνιστά μία επιβολή της βούλησης του δράστη επί της σεξουαλικής ελευθερίας του θύματος.

Η Ισπανία, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της έμφυλης βίας, ψήφισε έναν πρωτοποριακό νόμο στην Ευρώπη κατά της βίας σε βάρος των γυναικών το 2004.