Ισπανία: Στους 46 οι νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων – Υπέκυψε στα τραύματά του ένας ακόμα επιβάτης

Στους 46 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων στην Ανδαλουσία της Ισπανίας καθώς χθες Παρασκευή (30.1.26) υπέκυψε στα τραύματά του ένας ακόμα επιβάτης.

«Ένα από τα θύματα, που νοσηλευόταν, απεβίωσε στο νοσοκομείο “Βασίλισσα Σοφία” στην Κόρδοβα», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος των τοπικών υγειονομικών Αρχών της Ανδαλουσίας στη νότια Ισπανία, που είναι ακόμα συγκλονισμένη από το δυστύχημα με τα τρένα.

Το δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Ανδαλουσία έθεσε υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ισπανία, χώρας που διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, πίσω μόνο από αυτό της Κίνας.

Το βράδυ της τραγωδίας, βαγόνια συρμού της ιδιωτικής εταιρίας Iryo -θυγατρικής του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato (Trenitalia)- εκτροχιάστηκαν στο επίπεδο της μικρής πόλης Αδαμούθ, στον άξονα Μαδρίτης – Σεβίλης, ολισθαίνοντας σε παρακείμενες σιδηροτροχιές δευτερόλεπτα πριν φθάσει εκεί και πέσει πάνω τους συρμός της Renfe, της ισπανικής δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας.

Η σύγκρουση έγινε καθώς και τα δυο τρένα είχαν αναπτύξει ταχύτητα 200 και πλέον χιλιομέτρων την ώρα μεταφέροντας συνολικά 480 επιβάτες.

Έκτοτε ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν και να κατανοήσουν τα αίτια της τραγωδίας, με το επικρατέστερο σενάριο ως αυτό το στάδιο να είναι αυτό του «σπασίματος» συνδέσμου των σιδηροτροχιών λίγο πριν από το δυστύχημα.