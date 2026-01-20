Ισπανία: Συγκλονίζει η 6χρονη που επέζησε από τη σιδηροδρομική τραγωδία και περιπλανιόταν μόνη στα συντρίμμια

Η Ισπανία μετρά τις πληγές από το σιδηροδρομικό δυστύχημα – το χειρότερο στην χώρα – με 41 επιβεβαιωμένους νεκρούς μέχρι αυτήν την ώρα. Την ίδια ώρα τα ισπανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες για 43 αγνοουμένους, ενώ οι έρευνες τόσο στα συντρίμμια όσο και ιατροδικαστικά συνεχίζονται.

Συγγενείς αναζητούν τους αγαπημένους τους, με τις ελπίδες να εξαντλούνται όσο περνούν οι ώρες. Την ίδια στιγμή στο φως έρχονται ιστορίες θυμάτων, που χάθηκαν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία. Τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχτεί στη χώρα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η ιστορία της 6χρονης η οποία ταξίδευε οικογενειακώς προς την Ουέλβα, σύμφωνα με την El Pais. Το κοριτσάκι με τους γονείς της, τον αδελφό κι έναν ξάδελφό της βρίσκονταν στα πρώτα βαγόνια του τρένου που είχε αναχωρήσει από τη Μαδρίτη και συνετρίβη πάνω στο εκτροχιασμένο τρένο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση αλλά τα συντρίμμια του είχαν περάσει και στην άλλη πλευρά.

Η 6χρονη περιπλανιόταν μόνη στον τόπο του δυστυχήματος

Τη νύχτα του τραγικού δυστυχήματος δύο διασώστες βρήκαν την μικρή να περιπλανιέται μόνη της στον τόπο της τραγωδίας αφού είχε καταφέρει να απεγκλωβιστεί μόνη της. Το γεγονός ότι την βρήκαν, μάλιστα, αναπτέρωσε τις ελπίδες ότι και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας είναι ζωντανά.

Χθες, ωστόσο, οι ελπίδες διαψεύστηκαν. Οι γονείς της Φέλιξ και Κριστίνα, ο 12χρονος αδερφός της Πέπε, και ο ξάδερφός της Φέλιξ εντοπίστηκαν νεκροί.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο στην Κόρδοβα όπου της έγιναν τρία ράμματα στο κεφάλι και συναντήθηκε με την γιαγιά της.

Η οικογένεια είχε ταξιδέψει στη Μαδρίτη για να δει έναν αγώνα της Ρεάλ και επέστρεφαν με το τρένο στην πόλη όπου ζουν, την Πούντα Ούμπρια.

Τουλάχιστον 41 νεκροί, συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή (18.01.2026) το βράδυ όταν ένα επιβατικό τρένο υψηλής ταχύτητας έπεσε πάνω σε άλλον συρμό στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί (20.01.2026) οι αρχές της Ανδαλουσίας και ο υπουργός Μεταφορών.

«Ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 41 μετά τον εντοπισμό χθες (Δευτέρα) βράδυ, του άψυχου σώματος ενός ανθρώπου σε ένα από τα βαγόνια του τρένου της Iryo», επεσήμανε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 39 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο.