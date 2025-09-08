Ισπανία: Ταύρος επιτέθηκε και σκότωσε 57χρονο σε φεστιβάλ

Ακόμη ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στην Ισπανία, όταν ταύρος επιτέθηκε σε άνδρα και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο 57χρονος που συμμετείχε στο φεστιβάλ στην Ισπανία, προσπάθησε απεγνωσμένα να να σωθεί από τον μαινόμενο ταύρο και κρεμάστηκε από κάγκελα για να τον αποφύγει.

Το δεξί του παπούτσι βγήκε από το πόδι του όταν το ζώο τον χτύπησε για πρώτη φορά, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Στη συνέχεια δέχτηκε αλλεπάλληλες επιθέσεις και τραυματίστηκε σοβαρά, προτού καταλήξει λίγο αργότερα στο κοντινό κέντρο υγείας όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα.

Βίντεο της Daily Mail, δείχνει τον άνδρα, ντυμένο μόνο με σορτς και ένα μπλουζάκι, να προσπαθεί να πιαστεί από μεταλλικά κάγκελα σε παράθυρο ισογείου σπιτιού για να σωθεί, πριν χάσει την ισορροπία του και πέσει ξανά στο δρόμο.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε την Κυριακή 07.09.2025, λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα στην τουριστική πόλη Ουμπρίκε, στην επαρχία Κάδιθ της νοτιοδυτικής Ισπανίας, κατά τον εορτασμό της 10ης διοργάνωσης του «Toro del Gayumbo».

Στο πλαίσιο της γιορτής είχαν αφεθεί δύο ταύροι στους δρόμους, ο πρώτος στις 12.30 το μεσημέρι και ο δεύτερος στις 6.30 το απόγευμα. Ο δεύτερος, με το όνομα «Mosquetero» (Σωματοφύλακας), ήταν εκείνος που επιτέθηκε και σκότωσε τον 57χρονο κάτοικο της περιοχής.

Ο δήμος ανακοίνωσε ότι κηρύσσει ημέρα πένθους, η οποία συμπίπτει με τη γιορτή του πολιούχου της πόλης στο πλαίσιο της ετήσιας «φερίας» του Ουμπρίκε. Σε ανακοίνωση τονίστηκε:

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους οικείους του εκλιπόντος. Ανακοινώνουμε επίσης ότι, ως ένδειξη σεβασμού, η αποψινή ρίψη πυροτεχνημάτων ακυρώνεται. Οι σημαίες στα δημόσια κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες αύριο. Ζητάμε κατανόηση και ψυχραιμία από όλους, υπενθυμίζοντας ότι η καλύτερη στήριξη δείχνεται με σύνεση και σεβασμό. Ο Ουμπρίκε πάντα χαρακτηριζόταν από ενότητα σε δύσκολες στιγμές. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να το αποδείξουμε».

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο παρόμοιο θανατηφόρο περιστατικό στην περιοχή. Τον Ιανουάριο του 2022, άνδρας σκοτώθηκε από ταύρο που τον χτύπησε στο φεστιβάλ του Πουέρτο Σερανό, επίσης στην επαρχία Κάδιθ.

Τον Αύγουστο του 2022, ένας 18χρονος σκοτώθηκε σε άλλη γιορτή στην πόλη Σονέχα (επαρχία Καστεγιόν), όταν δέχτηκε επίθεση από ταύρο με φλεγόμενες μπάλες δεμένες στα κέρατά του.