Ισπανία: Ταύρος καρφώνει με τα κέρατα 17χρονο και τον πετάει στον αέρα σε φεστιβάλ – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο με τη στιγμή που ταύρος κάρφωσε με τα κέρατα 17χρονο και τον πέταξε στον άερα σε φεστιβάλ στην Ισπανία δημοσιεύει η Dailymail. Η κατάσταση του εφήβου κρίνεται σοβαρή.

Στον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου από ταύρο κατέληξε φεστιβάλ στην Ισπανία προς τιμή της Παναγίας των Angustias. Στο βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε στην επαρχία του Τολέδο, φαίνεται ο ταύρος να χτυπάει επανειλημμένα τον νεαρό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το μεγαλόσωμο ζώο αρχικά στρίμωξε τον 17χρονο σε έναν τοίχο πριν τον σηκώσει στον αέρα και τον χτυπήσει με δύναμη σε μια μεταλλική πόρτα.

Τον 17χρονο έσωσαν άλλοι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ που κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή του ταύρου και τελικά τον απομακρύνουν από τον ανήλικο.

Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας της Ισπανίας ο νεαρός τραυματίστηκε στον ώμο και στην κοιλιά.

Αν και η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε στο σημείο πριν να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τολέδο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.