Κόσμος

Ισπανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από κατάρρευσης ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ

Τα θύματα ήταν «νέοι που είχαν έρθει για να απολαύσουν τη φύση»
Nacho Cubero
Nacho Cubero / Europa Press 03/03/2026 (Europa Press via AP)

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων δύο αγνοείται μετά την κατάρρευση της ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ, στη βόρεια Ισπανία.

«Αναζητούνται δύο αγνοούμενοι αφού έπεσαν στο νερό από μια γέφυρα στην περιοχή Ελ Μποκάλ (Σανταντέρ). Έχουν ανασυρθεί τέσσερα πτώματα» ενώ διασώθηκε ένας άνθρωπος που έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο, αναφέρει η ενημέρωση από τις υπηρεσίες διάσωσης στην Ισπανία.

Τα θύματα ήταν «νέοι που είχαν έρθει για να απολαύσουν τη φύση», βρίσκονταν σε μια ξύλινη γέφυρα που συνδέει δύο βράχους όταν αυτή «κατέρρευσε», δήλωσε σε δημοσιογράφους η δήμαρχος Χέμα Ιγκουάλ, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για μια «μεγάλη τραγωδία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
144
124
114
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo