Ισραήλ: 20χρονος Αραβοϊσραηλινός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης με μαχαίρι στη Χάιφα

Ενας Αραβοϊσραηλινός φέρεται να είναι ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης με μαχαίρι στη Χάιφα του Ισραήλ το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (03.03.20205).

Από την τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στη Χάιφα ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του. Ο Αραβοϊσραηλινός δράστης εξουδετερώθηκε, καθώς τον σκότωσε η ασφάλεια του σταθμού των λεωφορείων, όπου έκανε την επίθεση.

Ο άνδρας είχε μεταβεί με λεωφορείο στο σημείο της επίθεσης και στη συνέχεια άρχισε να μαχαιρώνει επιβάτες αφού έφτασε στο σταθμό. Στη συνέχεια έφυγε από το λεωφορείο και συνέχισε να μαχαιρώνει στην περιοχή του σταθμού, μέχρι που τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ο δράστης είναι 20 ετών λέγεται Yitro Shaheen και έχει και γερμανική υπηκοότητα. Είχε περάσει τους τελευταίους μήνες στο εξωτερικό και επέστρεψε στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για την πρώτη φονική επίθεση που σημειώνεται στο Ισραήλ μετά την έναρξη της εκεχειρίας με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, και την ώρα που η συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός μοιάζει αβέβαιη.

Terror attack in Israel: Gunfire & stabbings at Haifa bus station



Chaos in northern Israel—at least one dead, four injured after a shooting and stabbing attack at Haifa’s central bus station.



One attacker opened fire, while another used a knife, according to preliminary… pic.twitter.com/fDWtKerElL