Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο τέμενος Αλ Ακσά, ενώ οι αρχές προχώρησαν στις 350 ατόμων.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε πως προχώρησε στις «συλλήψεις 350 και πλέον» ανθρώπων μετά τα βίαια επεισόδια στα οποία ενεπλάκησαν δυνάμεις της με πιστούς, κατά την αστυνομία του Ισραήλ «ταραχοποιούς» μέσα στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσά, στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε (…) πάνω από 350 άτομα», στα επεισόδια στο «Όρος του Ναού», αναφέρει δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα, στο οποίο χρησιμοποιείται ο εβραϊκός όρος για την Πλατεία των Τεμενών, τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ και τον ιερότερο τόπο του ιουδαϊσμού.

Στα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας φαίνονται αστυνομικοί του Ισραήλ να χτυπούν με μανία τους πιστούς:

Disgusted. This is the Israeli occupation’s modus operandi. Attack worshippers in Al-Aqsa during Ramadan. And it doesn't matter whose in power. Palestinians experience nothing but unhinged and unchecked cruelty under this apartheid state. May Allah help our abandoned brothers and… https://t.co/LaYxDh0q4l