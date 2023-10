«Μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή και πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Υπάρχουν πολλά θύματα» καταγγέλλει σε ανάρτησή του στα social media ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς.

«Αναμένουμε από τους φίλους μας να εκφράσουν την ισχυρή υποστήριξή τους στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον λαό και τα σύνορά του» υπογραμμίζει ο Νόαμ Κατς για την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας.

Επικαλούμενος τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει πως «τρομοκράτες διείσδυσαν από τη θάλασσα, από τον αέρα και από το έδαφος. Περίπου 2.200 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ».

Παράλληλα, ο Νόαμ Κατς σημειώνει πως ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευθεί περίπου 2.200 πύραυλοι από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ και ότι οι τρομοκράτες διείσδυσαν στο Ισραήλ μέσω «της θάλασσας, του αέρα και της ξηράς», καθώς και ότι δεκάδες χιλιάδες εφεδρικό προσωπικό θα κινητοποιηθεί λόγω της κατάστασης.

An unprecedented cross border and rocket attack on israel from Gaza. There are many casualties. We expect our friends to express their strong support in Israel right to defend its people and borders.

IDF: Terrorists infiltrated from the sea, from the air and from the ground.… — 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 7, 2023

Η ΕΕ καταδικάζει «απερίφραστα» τις επιθέσεις της Χαμάς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει «απερίφραστα» τις επιθέσεις της Χαμάς και εκφράζει την «αλληλεγγύη της με το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Παρακολουθούμε με αγωνία τα νεότερα από το Ισραήλ. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις της Χαμάς. Αυτή η τρομερή βία πρέπει να σταματήσει άμεσα. Η τρομοκρατία και η βία δεν επιλύουν τίποτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

We follow with anguish the news coming from #Israel. We unequivocally condemn the attacks by Hamas.



This horrific violence must stop immediately. Terrorism and violence solve nothing.



The EU expresses its solidarity with Israel in these difficult moments. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 7, 2023

«Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της με το Ισραήλ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε ο ίδιος.

BREAKING: 🇪🇺 European Commission president Ursula von der Leyen says she 'unequivocally condemns the attack carried out by Hamas terrorists against Israel', says 'Israel has the right to defend itself'. — The Spectator Index (@spectatorindex) October 7, 2023

Από τη μεριά της, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι το Ισραήλ «έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις αδιάκριτες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ισραήλ και του λαού του σήμερα το πρωί, προκαλώντας τρόμο και βία κατά αθώων πολιτών. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα. Η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα με τον ισραηλινό λαό σε αυτή τη φρικτή στιγμή» ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία αντιδρούν κατά της Χαμάς

Η Γερμανία «καταδικάζει σθεναρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ», δήλωσε σήμερα το πρωί η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Το Ισραήλ «έχει την πλήρη αλληλεγγύη μας» και το «δικαίωμα, με βάση το διεθνές δίκαιο, να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία», πρόσθεσε η ίδια σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σήμερα ότι η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο «τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είναι σε εξέλιξη κατά του Ισραήλ και των πολιτών του» και ότι εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με το Ισραήλ.

Η Ιταλία «στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτόν του» κατά της «βίαιης επίθεσης που λαμβάνει χώρα στο Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωση η ιταλική κυβέρνηση. Η Ρώμη «καταδικάζεται σθεναρά τον τρόμο και βία που είναι σε εξέλιξη κατά αθώων πολιτών».

«Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ. Στηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», ανέφερε η ανακοίνωση.