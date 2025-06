Ισραήλ: Απορρίφθηκε το αίτημα του Νετανιάχου για αναβολή στην δίκη του για διαφθορά

Δικαστήριο στο Ισραήλ απέρριψε το αίτημα του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την διακοπή, για δύο εβδομάδες, της ακροαματικής διαδικασίας στη δίκη του για διαφθορά.

Ο συνήγορος του Νετανιάχου ζήτησε χθες (26.06.2025) την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενος «εξελίξεις στην περιοχή και τον κόσμο», μετά την σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν και την συνέχιση του πολέμου στην Γάζα.

Ο πρωθυπουργός «είναι υποχρεωμένος να αφιερώσει όλο τον χρόνο και την ενέργειά του στην διαχείριση των εθνικών, διπλωματικών και αμυντικών προβλημάτων υψίστης σημασίας», έγραψε στο αίτημα που διαβιβάσθηκε στο δικαστήριο ο συνήγορος.

Λίγες ώρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει την ακύρωση της δίκης κατά του Νετανιάχου χαρακτηρίζοντάς την «κυνήγι μαγισσών».

«Η δίκη αυτή πρέπει ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ, ΑΜΕΣΩΣ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social ζητώντας την χορήγηση χάρης στο «Μεγάλο Ήρωα», την επαύριο της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

