Ισραήλ: Drone έπεσε σε ξενοδοχείο και ξέσπασε φωτιά – Άγνωστο αν υπάρχουν θύματα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 18.09.2025 στο Ισραήλ, όταν drone έπεσαν σε ξενοδοχείο.

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Εϊλάτ του Ισραήλ, όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) μπήκε στον ισραηλινό εναέριο χώρο και συνετρίβη κοντά στην είσοδο ενός ξενοδοχείου της πόλης.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, το ντρόουν προέρχεται από τους Χούθι της Υεμένης.

Από τη συντριβή προκλήθηκε φωτιά αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, με τα βίντεο από το περιστατικό να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

A Houthi one-way attack drone appears to have struck outside the front entrance to the Jacob Eilat Hotel within the coastal city of Eilat in Southern Israel. No casualties have been reported with the hotel only suffering what appears to be minor damage. pic.twitter.com/AfRPQmjacK — OSINT report (@Tourosenta14746) September 18, 2025

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών ανακοίνωσε ότι, μετά τις σειρήνες στο Εϊλάτ, δεν έχουν ληφθεί κλήσεις για τραυματισμούς.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δυνάμεις της από την περιοχή του Εϊλάτ έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές για πτώση αντικειμένου στην πόλη και απέκλεισαν την περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πυροτεχνουργοί εξετάζουν αν το περιστατικό προκλήθηκε από υπολείμματα πυραύλου αναχαίτισης ή από συντριβή drone. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες, να μην πλησιάζουν στο σημείο, να μην αγγίζουν τυχόν υπολείμματα ρουκετών που μπορεί να περιέχουν εκρηκτικά.