Ισραήλ: Εκατοντάδες Δρούζοι συγκεντρώνονται για δεύτερη ημέρα στα σύνορα με τη Συρία

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται για δεύτερη ημέρα στα σύνορα του φράχτη που χωρίζει το Ισραήλ από τη Συρία κοντά στην ισραηλινή πόλη Ματζντάλ Σαμς, στην οποία ζουν Δρούζοι, στα Υψίπεδα του Γκολάν, με την ελπίδα να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ένας άνδρας που ήταν ανάμεσα σε πλήθος Δρούζων που μπήκαν χθες στο Ισραήλ από τη Συρία λέει ότι θέλει να παραμείνει στο Ισραήλ και να μην επιστρέψει στη Συρία, κρατώντας στην αγκαλιά του τον μικρό γιο του που ήρθε μαζί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρκετοί είναι οι στρατιώτες και οι αστυνομικοί στέκονται κοντά στον φράχτη, αλλά οι περισσότεροι είναι χαλαροί, με την ατμόσφαιρα γενικά εορταστική.

Πολλοί αγκαλιάζονται και κλαίνε καθώς συναντούν ξαδέρφια και άλλους συγγενείς.

«Μόλις γνώρισα τον θείο μου», λέει μια νεαρή γυναίκα. «Πρέπει να τους φροντίσουμε», προσθέτει για τους Δρούζους που απειλούνται από στρατιώτες του συριακού καθεστώτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σαμ Χασούν κάθεται κοντά στον φράχτη, με έναν επίδεσμο στο πόδι της, το οποίο, όπως λέει, τραυμάτισε χθες ενώ έτρεχε στη Συρία για να βρει τον θείο της, ο οποίος ζει στην κοντινή πόλη Χάντερ των Δρούζων. Οι δυο τους συναντήθηκαν και πέρασαν μαζί στο Ισραήλ, λέει.

Οι γυναίκες που συγκεντρώθηκαν στον φράχτη λένε τώρα ότι περιμένουν οι συγγενείς τους από το Χάντερ να μπορέσουν να περάσουν στο Ισραήλ, αν και δεν είναι σαφές εάν το Ισραήλ θα το επιτρέψει αυτό.

DD Geopolitics

The Lebanese Army are stopping Lebanese Druze from crossing the border into Syria. pic.twitter.com/Yg4hWsGtJW — Forbidden News (@NewsForbiddenX) July 17, 2025

Ο στρατός λέει ότι εμποδίζει άτομα που ζουν στο Ισραήλ να εισέλθουν στη Συρία, αλλά ένας ηλικιωμένος άνδρας ονόματι Σούφι Χικμάτ λέει ότι ελπίζει να επισκεφτεί τον Χάντερ. «Απλώς για να δω», λέει.

BREAKING: Hundreds of Druze are on their way from Israel to Syria, crossing the border to help their brothers against the Syrian regime. pic.twitter.com/EaXZ14ZExb — Daniel Arthur (@Danielrthur12) July 17, 2025

Μέσα στη νύχτα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατάφεραν να επιστρέψουν δεκάδες Ισραηλινούς Δρούζους που είχαν περάσει στη Συρία χθες, σύμφωνα με τον στρατό.

Ωστόσο, αρκετές δεκάδες Δρούζοι από το Ισραήλ παραμένουν στη της Συρίας, κυρίως στην περιοχή Χάντερ, μια πόλη Δρούζων ακριβώς πάνω από τα σύνορα με το Ματζντάλ Σαμς στα Υψίπεδα του Γκολάν.

The border between Syria and Israel was destroyed by hundreds of zionist and druze who crossed into Syria on foot in a hysterical invasion. pic.twitter.com/YH5ee6dGQt — Abraracursix abdala (@Abraracurs64713) July 17, 2025

Ο στρατός αναφέρει ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η Ισραηλινή Αστυνομία έστειλαν επίσης πίσω στη Συρία αρκετούς Σύρους Δρούζους, οι οποίοι είχαν περάσει στο Ισραήλ την ίδια στιγμή. Δεν είναι σαφές πόσοι Σύριοι Δρούζοι εξακολουθούν να παραμένουν στο Ισραήλ.

Ανατίθεται στους Δρούζους να εγγυώνται την ασφάλεια στη Σουάιντα

Στο μεταξύ ο Σύρος μεταβατικός πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα ανακοίνωσε σήμερα πως «μεταβιβάζεται σε τοπικές παρατάξεις και δρούζους σεΐχηδες» με απόφασή του η ευθύνη για την ασφάλεια στη Σουάιντα (νότια), θέατρο συγκρούσεων από την Κυριακή, στις οποίες σκοτώθηκαν πάνω από 350 άνθρωποι, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά, του ο de facto αρχηγός του συριακού κράτους Σάρα υποσχέθηκε πως θα «λογοδοτήσουν» οι δράστες εγκλημάτων εναντίον Δρούζων, καταδίκασε «τη στοχοποίηση μεγάλης κλίμακας πολιτικών και κυβερνητικών υποδομών» στη Συρία από τον στρατό του Ισραήλ, ενώ εξήρε τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, της Τουρκίας και αραβικών κρατών, που κατ’ αυτόν «έσωσε την περιοχή από άδηλη τύχη».