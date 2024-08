Ισραήλ: Επιτακτική ανάγκη η εξόντωση του νέου ηγέτη της Χαμάς λέει ο υπουργός Εξωτερικών

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, Ισραέλ Κατς, υποστήριξε το βράδυ της Τρίτης (6/8/24) ότι ο διορισμός του Γιαχία Σινουάρ στην ηγεσία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς είναι ακόμη ένας επιτακτικός λόγος για την εξόντωση του φερόμενου ως «εγκεφάλου» της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Ο διορισμός του αρχιτρομοκράτη Γιαχία Σινουάρ ως νέου ηγέτη της Χαμάς, αντικαθιστώντας τον Ισμαήλ Χανίγια, είναι ακόμη ένας επιτακτικός λόγος για να τον εξοντώσουμε σύντομα και να εξαφανίσουμε αυτήν την απαίσια οργάνωση από προσώπου γης», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

The appointment of arch-terrorist Yahya Sinwar as the new leader of Hamas, replacing Ismail Haniyeh, is yet another compelling reason to swiftly eliminate him and wipe this vile organization off the face of the earth.