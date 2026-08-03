Κόσμος

Ισραήλ: Επιζών της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε στον τάφο της συντρόφου του – Ήταν ένα από τα θύματα στο φεστιβάλ Nova

Η 26χρονη εργαζόταν ως μπαργούμαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς
O Μπαρ Ασράφ μαζί με την σύντροφό του
O Μπαρ Ασράφ μαζί με την σύντροφό του
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τη ζωή του στον τάφο της συντρόφου του, η οποία δολοφονήθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, έβαλε ο 30χρονος Μπαρ Ασράφ. O Ασράφ ήταν ένας από τους πολίτες που είχαν καταφέρει να σωθούν τη μοιραία βραδιά.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου από την αδελφή του, δίπλα στον τάφο της 26χρονης Λιρόν Μπάρντα, στη Δυτική Όχθη στο Ισραήλ. Η Λιρόν εργαζόταν σε μπαρ στο φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς εξαπέλυσε τη σφοδρή επίθεσή της.

Σε δηλώσεις της στην ιστοσελίδα Walla, η αδελφή του περιέγραψε ότι τα ίχνη του χάθηκαν μετά από γάμο στον οποίο είχαν παραστεί μαζί.

«Πέρασε μία ώρα, μετά δύο, και τότε η μεγαλύτερη αδελφή μου είπε: “Πάμε να τον ψάξουμε”. Πρώτα πήγαμε στα πιο πιθανά μέρη και στη συνέχεια αποφασίσαμε να ελέγξουμε τον τάφο της Λιρόν. Του άρεσε να πηγαίνει εκεί, να της μιλά και να νιώθει κοντά της», ανέφερε.

Περιγράφοντας τη στιγμή που τον βρήκε, είπε: «Η αδελφή μου είχε ένα προαίσθημα και μου είπε: “Εσύ πήγαινε”. Πλησίασα και ξαφνικά τον είδα ξαπλωμένο δίπλα στον τάφο της Λιρόν. Του είπα: “Μπαρ, σήκω, τι κάνεις πάλι…”. Τότε κατάλαβα ότι ήταν γεμάτος αίματα. Πάτησα πάνω σε ένα όπλο που βρισκόταν δίπλα του. Ούρλιαξα. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Ήξερα ότι ήταν το τέλος. Το σώμα του ήταν παγωμένο. Οι διασώστες της Magen David Adom έκαναν ό,τι μπορούσαν. Πέθανε στο μέρος όπου ήθελε περισσότερο να βρίσκεται, δίπλα στη γυναίκα με την οποία ήθελε περισσότερο να είναι».

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνώριζαν το ζευγάρι, ο Ασράφ παρέμενε σε στενή επαφή με την οικογένεια της Λιρόν μετά τον θάνατό της και επισκεπτόταν συχνά τόσο τον τάφο της όσο και τους γονείς της.

Η 26χρονη εργαζόταν ως μπαργούμαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς. Σύμφωνα με τους Times of Israel, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον χώρο, επιλέγοντας να παραμείνει για να βοηθήσει τραυματίες.

«Μίλησα μαζί της εκείνο το πρωί. Της ζήτησα να φύγει από την περιοχή, αλλά αρνήθηκε. Μου είπε ότι υπήρχαν τραυματίες και ότι θα έμενε», είχε δηλώσει ο πατέρας της στην εφημερίδα Israel Hayom. «Αυτή ήταν η Λιρόν. Θα είχα εκπλαγεί αν δεχόταν να εγκαταλείψει τους ανθρώπους και να σωθεί», είχε προσθέσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
163
107
92
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σάλος στη Βρετανία: Εξετάζεται η αποφυλάκιση κατά συρροή βιαστή που έλεγε ότι «τιμωρούσε» γυναίκες επειδή κυκλοφορούσαν τη νύχτα
Ο Σάνι Ισλάμ, που καταδικάστηκε για επτά βιασμούς, απαγωγή και σεξουαλική επίθεση, μπορεί να αφεθεί ελεύθερος τον Σεπτέμβριο, ενώ η απόφαση να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών η ακρόαση αποφυλάκισής του προκαλεί οργή στα θύματα
Βρετανία, βιαστής
Newsit logo
Newsit logo