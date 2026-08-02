Τουλάχιστον 5 νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο στα ανοιχτά της Ινδονησίας

Στιγμές αγωνίας για τους επιβάτες πλοίου που έπιασε φωτιά στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα, της Ινδονησίας. Το πλοίο μετέφερε συνολικά 271 άτομα (επιβάτες αλλά και μέλη πληρώματος), αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών διάσωσης το απόγευμα της Κυριακής (02.08.2026, τοπική ώρα) οι 225 από τους αυτούς έχουν διασωθεί,

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Ινδονησία συνεχίζεται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, με τον τραγικό απολογισμό να έχει 5 νεκρούς και 41 αγνοούμενους.

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Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια με προορισμό την πόλη Μακασάρ στα νότια της νήσου Σουλαουέσι και όπως φαίνεται και από video στα social media, “εξαφανίστηκε” στους καπνούς από τη φωτιά που ξέσπασε.

BREAKING: At least 5 people are dead and 41 missing after a ferry caught fire off Indonesia’s Madura Island. pic.twitter.com/DP0ZFh2ohQ — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) August 2, 2026

#BREAKING: Over 40 people are missing and several have been killed after a ferry caught fire off the coast of Indonesia’s Madura island. pic.twitter.com/mWqiDmgCDA — Insider (World News) (@InsiderWN) August 2, 2026

Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 terbakar di wilayah perairan Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, pada Minggu (2/8). Kapal terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju ke Makassar.



Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit menjelaskan, informasi terjadinya insiden… pic.twitter.com/wAEyjJzT4b — Katadata.co.id (@KATADATAcoid) August 2, 2026

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή τη διαδρομή του πλοίου.