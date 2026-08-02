Κόσμος

Τουλάχιστον 5 νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο στα ανοιχτά της Ινδονησίας

Παραμένουν άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς
Τουλάχιστον 5 νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο στα ανοιχτά της Ινδονησίας
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Στιγμές αγωνίας για τους επιβάτες πλοίου που έπιασε φωτιά στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα, της Ινδονησίας. Το πλοίο μετέφερε συνολικά 271 άτομα (επιβάτες αλλά και μέλη πληρώματος), αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών διάσωσης το απόγευμα της Κυριακής (02.08.2026, τοπική ώρα) οι 225 από τους αυτούς έχουν διασωθεί,

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Ινδονησία συνεχίζεται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, με τον τραγικό απολογισμό να έχει 5 νεκρούς και 41 αγνοούμενους.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Σουραμπάγια με προορισμό την πόλη Μακασάρ στα νότια της νήσου Σουλαουέσι και όπως φαίνεται και από video στα social media, “εξαφανίστηκε” στους καπνούς από τη φωτιά που ξέσπασε.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή τη διαδρομή του πλοίου.

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