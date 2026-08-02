Σάλος στη Βρετανία: Εξετάζεται η αποφυλάκιση κατά συρροή βιαστή που έλεγε ότι «τιμωρούσε» γυναίκες επειδή κυκλοφορούσαν τη νύχτα

Στη Βρετανία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το ενδεχόμενο αποφυλάκισης του κατά συρροή βιαστή Σάνι Ισλάμ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι επιτίθετο σε γυναίκες επειδή ήθελε να τους «δώσει ένα μάθημα» για το γεγονός ότι κυκλοφορούσαν τη νύχτα. Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης αναμένεται να εξετάσει τον Σεπτέμβριο του 2026 εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή του, δεκαπέντε χρόνια μετά τη σύλληψή του.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει νέα δημόσια συζήτηση στη Βρετανία, καθώς ο βιαστής ζήτησε η ακρόαση να μη διεξαχθεί δημόσια, υποστηρίζοντας μέσω του συνηγόρου του ότι η προοπτική μιας ανοιχτής διαδικασίας τού προκάλεσε έντονο άγχος και προβλήματα ύπνου. Το αίτημα έγινε δεκτό, παρά το γεγονός ότι ένα από τα θύματά του είχε ζητήσει η διαδικασία να είναι δημόσια, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τις γυναίκες.

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Η απόφαση για κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση

Σύμφωνα με τα έγγραφα του Συμβουλίου Αποφυλάκισης, ο δικηγόρος του Ισλάμ υποστήριξε ότι η ψυχολογική κατάσταση του εντολέα του επιδεινώθηκε σημαντικά όταν ενημερώθηκε για το ενδεχόμενο δημόσιας ακρόασης.

Παρότι δεν προσκομίστηκαν ιατρικά στοιχεία, ο δικαστής Τζέρεμι Ρόμπερτς έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς του κρατουμένου. Στην απόφασή του σημείωσε ότι τα εγκλήματα είναι ιδιαίτερα αποτρόπαια και ότι μια δημόσια διαδικασία θα ήταν πιθανότατα εχθρική απέναντί του, ενώ θα μπορούσε να επιβαρύνει ψυχικά και τα θύματα.

Τέσσερα θύματα μέσα σε τρεις μήνες

Ο Σάνι Ισλάμ καταδικάστηκε το 2012 σε ποινή αόριστης διάρκειας, με ελάχιστο χρόνο κράτησης τα 11 χρόνια, όριο που συμπληρώθηκε το 2021.

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Η σύλληψή του έγινε μετά την απαγωγή και τον βιασμό ενός 15χρονου κοριτσιού τον Σεπτέμβριο του 2010. Ο δράστης την απείλησε με μαχαίρι, την οδήγησε σε απομονωμένη περιοχή και τη βίασε δύο φορές, παρά το γεγονός ότι εκείνη του είχε πει πως ήταν μόλις 11 ετών.

Η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε στη σύνδεσή του με ακόμη τρεις επιθέσεις στο ανατολικό Λονδίνο, χάρη στο γενετικό υλικό που βρέθηκε αλλά και στα στοιχεία που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό του.

Επτά βιασμοί

Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε ότι ο Ισλάμ επιτέθηκε διαδοχικά σε τέσσερις γυναίκες μέσα σε διάστημα τριών μηνών, χρησιμοποιώντας βία, μαχαίρι και πλαστικά δεματικά για να τις ακινητοποιεί. Συνολικά καταδικάστηκε για επτά βιασμούς, μία σεξουαλική επίθεση και μία απαγωγή.

Κατά την επιβολή της ποινής, η δικαστής είχε επισημάνει ότι ο δράστης έλεγε στα θύματά του πως θα τους «έδινε ένα μάθημα», φράση που, όπως ανέφερε, αποκάλυπτε την αντίληψή του για τις γυναίκες.

«Διαρκής και ακραίος κίνδυνος»

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο Ισλάμ θεωρούσε ότι οι γυναίκες που κυκλοφορούσαν τη νύχτα δεν άξιζαν σεβασμό ή προστασία και έβγαινε συστηματικά αναζητώντας το επόμενο θύμα του.

Η ανήλικη που είχε απαχθεί περιέγραψε στη δήλωσή της ότι εξακολουθεί να ζει με τις αναμνήσεις της επίθεσης, τονίζοντας πως δεν θα μπορέσει ποτέ να απαλλαγεί από το τραύμα της.

Η δικαστής είχε καταλήξει ότι η βλάβη που προκάλεσε στα θύματά του είναι «ανυπολόγιστη», χαρακτηρίζοντας τον Σάνι Ισλάμ «διαρκή και ακραίο κίνδυνο για τις γυναίκες, ιδιαίτερα για όσες κυκλοφορούν τη νύχτα».