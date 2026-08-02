Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν για τη σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία»

Η πρόεδρος της Κομισιόν εξέφρασε τη θλίψη της για τους δύο νεκρούς και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / REUTERS / Alina Smutko
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Τη θλίψη της για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα εξέφρασε την Κυριακή (02.08.2026) η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι «χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα, σημειώνοντας ότι η σκέψη της βρίσκεται στις οικογένειες και στους φίλους των Ελλήνων και Δανών χειριστών. «Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία», ανέφερε, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους δύο τραυματίες.

«Η σκέψη μου είναι στις οικογένειές τους»

Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για μια τραγική απώλεια εν ώρα καθήκοντος. «Η σκέψη μου είναι στους φίλους και στις οικογένειες των Ελλήνων και Δανών πιλότων που επιχειρούσαν στην κατάσβεση πυρκαγιών και έχασαν τραγικά τη ζωή τους νωρίτερα σήμερα, σε σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο, την ώρα του καθήκοντος στην Ελλάδα», έγραψε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους δύο τραυματίες, αναφέροντας: «Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι χειριστές των εναέριων μέσων στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

«Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων», σημείωσε, εξαίροντας την αυτοθυσία όσων επιχειρούν στην πρώτη γραμμή.

«Δίνουμε τη μάχη πλάι-πλάι»

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έστειλε μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και τη Δανία.

«Καθώς συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια σε αυτές τις πυρκαγιές πλάι-πλάι, η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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