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Δούναβης: Η λειψυδρία αποκάλυψε ναυάγια πλοίων των Ναζί μετά από 80 χρόνια

Tα συγκεκριμένα πλοία βυθίστηκαν από τους ίδιους τους Ναζί κατά την υποχώρησή τους - Αγωνία για το εάν περιέχουν πυρομαχικά
Η ξηρασία έχει στερέψει τον Δούναβη
Photo / Reuters
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Η εικόνα στον Δούναβη μοιάζει να βγαίνει από άλλη εποχή. Η παρατεταμένη ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη του ποταμού σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα δεκάδες πλοία από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου να κάνουν ξανά την εμφάνισή τους ύστερα από περίπου οκτώ δεκαετίες.

Σύμφωνα με το Reuters, τα πλοία αναδύθηκαν στον Δούναβη, στο τμήμα του ποταμού που περνά από το Πράχοβο της Σερβίας. Οι εικόνες προκαλούν δέος, καθώς τα κουφάρια των πολεμικών σκαφών ξεπροβάλλουν μέσα από τα νερά, θυμίζοντας τις πιο σκοτεινές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, υπάρχουν μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι στο εσωτερικό ορισμένων από τα πλοία ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη μη χρησιμοποιημένα πυρομαχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα πάντα με το Reuters, τα συγκεκριμένα πλοία βυθίστηκαν από τους ίδιους τους Ναζί κατά την υποχώρησή τους, ώστε να μην πέσουν στα χέρια του Σοβιετικού Στρατού, ο οποίος προέλαυνε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσής του.

Σήμερα, η ξηρασία και η δραματική πτώση της στάθμης του Δούναβη έφεραν ξανά στην επιφάνεια αυτά τα σιωπηλά απομεινάρια του πολέμου, μετατρέποντας τον ποταμό σε ένα υπαίθριο ιστορικό μνημείο που υπενθυμίζει τις πληγές που άφησε πίσω του ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

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