Δούναβης: Η λειψυδρία αποκάλυψε ναυάγια πλοίων των Ναζί μετά από 80 χρόνια

Η εικόνα στον Δούναβη μοιάζει να βγαίνει από άλλη εποχή. Η παρατεταμένη ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη του ποταμού σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα δεκάδες πλοία από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου να κάνουν ξανά την εμφάνισή τους ύστερα από περίπου οκτώ δεκαετίες.

Σύμφωνα με το Reuters, τα πλοία αναδύθηκαν στον Δούναβη, στο τμήμα του ποταμού που περνά από το Πράχοβο της Σερβίας. Οι εικόνες προκαλούν δέος, καθώς τα κουφάρια των πολεμικών σκαφών ξεπροβάλλουν μέσα από τα νερά, θυμίζοντας τις πιο σκοτεινές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας.

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Όπως αναφέρει το πρακτορείο, υπάρχουν μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι στο εσωτερικό ορισμένων από τα πλοία ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη μη χρησιμοποιημένα πυρομαχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις τοπικές αρχές.

High and DRY Reich! – Europe's heatwave exposes Hitler's scuttled fleet on Serbia's Danube



The warships were scuttled by retreating Nazi forces in 1944.



Some wrecks may still contain unexploded ammunition, posing a danger to river traffic.



Serbia and the EU are working to… pic.twitter.com/gvWn3EAKFD — Viory Video (@vioryvideo) August 2, 2026

🇷🇸🇭🇷 A sunken German flotilla has surfaced in Serbia due to the shallowing of the Danube, Reuters reports.



The rusting hulks of the German flotilla, sunk in 1944 during the retreat before the Red Army, are reportedly posing a threat to shipping. pic.twitter.com/WwacLDGlgC — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) August 1, 2026

Ghosts of World War II have resurfaced on the Danube



Due to the severe drop in the Danube’s water level, Nazi military ships have emerged in Serbia.



The vessels were deliberately sunk in 1944 during the German retreat to prevent them from falling into the hands of the Red Army.… pic.twitter.com/n1jtY2bMLO — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026

Σύμφωνα πάντα με το Reuters, τα συγκεκριμένα πλοία βυθίστηκαν από τους ίδιους τους Ναζί κατά την υποχώρησή τους, ώστε να μην πέσουν στα χέρια του Σοβιετικού Στρατού, ο οποίος προέλαυνε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσής του.

Σήμερα, η ξηρασία και η δραματική πτώση της στάθμης του Δούναβη έφεραν ξανά στην επιφάνεια αυτά τα σιωπηλά απομεινάρια του πολέμου, μετατρέποντας τον ποταμό σε ένα υπαίθριο ιστορικό μνημείο που υπενθυμίζει τις πληγές που άφησε πίσω του ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.