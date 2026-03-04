Κόσμος

Ισραήλ: Γιορτάζουν το Πουρίμ στα καταφύγια και τραγουδούν το «I will survive» εν μέσω βομβαρδισμών

Διαβάζουν προσευχές από το Βιβλίο της Εσθήρ και χορεύουν φορώντας αστείες στολές
Την ζωή τους προσπαθούν να συνεχίσουν οι πολίτες του Ισραήλ, που εν μέσω βομβαρδισμών από το Ιράν, συγκεντρώθηκαν σε ασφαλείς χώρους για να προσευχηθούν και να γιορτάσουν την Πουρίμ.

Φωτογραφίες του Reuters δείχνουν δεκάδες Ισραηλινούς να έχουν μετατρέψει καταφύγια και υπόγεια parking σε «δεύτερο σπίτι», καθώς οι σειρήνες σε όλο το Ισραήλ ηχούν ασταμάτητα με τις ισραηλινές δυνάμεις να προσπαθούν να αναχαιτίσουν πυραύλους και drones που εκτοξεύονται από εδάφη του Ιράν.

Αν και η χώρα τους σε συνεργασία με τις ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Ισραηλινοί προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να ζήσουν τη στιγμή και να προσευχηθούν, έστω και στα καταφύγια.

Άλλοι έχουν στήσει σκηνές ενώ άλλοι κάθονται παρέα με τα αγαπημένα τους κατοικία, φίλους και συγγενείς τους.

Αρκετοί νέοι φόρεσαν αστείες στολές και γιόρτασαν με τον τρόπο τους την Πουρίμ, την εβραϊκή γιορτή που τιμά τη σωτηρία των Εβραίων της Περσίας από σχέδιο εξόντωσης, όπως περιγράφεται στο Βιβλίο της Εσθήρ.

Σε άλλα πλάνα φαίνονται άνδρες να κρατούν το Βιβλίο της Εσθήρ και να προσεύχονται με ευλάβεια.

Κάποιοι από τους νέους, φαίνονται σε βίντεο να τραγουδούν και το «I will survive».

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει περιοχές στο Ιράν και θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με την Τεχεράνη να απαντά με πυραύλους προς πάσα κατεύθυνση στοχεύοντας σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

