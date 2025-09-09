Ισραήλ: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ανταμείβει την Χαμάς και θα βλάψει την περιφερειακή σταθερότητα»

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά την διάρκεια των οποίων πολλές χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, κάτι που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Ισραήλ.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, προειδοποίησε σήμερα (09.09.2025) ότι αν αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος, αυτή η κίνηση θα βλάψει την περιφερειακή σταθερότητα, την ίδια στιγμή που αρκετές δυτικές χώρες έχουν σχεδόν ταχθεί προς αυτή την την κατεύθυνση.

«Η παρούσα πρωτοβουλία για την αναγνώριση υποτιθέμενου παλαιστινιακού κράτους (…) ανταμείβει την Χαμάς για την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», δήλωσε από την Κροατία, ο Γκίντεον Σάαρ, λίγη ώρα αφού ο Κροάτης ομόλογός του είχε δηλώσει ότι το Ζάγκρεμπ τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2025 ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και άλλες χώρες, ανάμεσά τους ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Βέλγιο, έχουν ανακοινώσει την ίδια πρόθεση.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2025 ότι θα κάνει το ίδιο, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα.

Χθες Δευτέρα (08.09.2025), η Ισπανία που αναγνώρισε τον Μάιο 2024 την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους ανακοίνωσε σειρά μέτρων για τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα, ανάμεσά τους και εμπάργκο όπλων για το Ισραήλ.

«Η ειρήνη θα επιτευχθεί σε διμερές πλαίσιο και όχι με αποφάσεις που λαμβάνονται στο Παρίσι και στην Μαδρίτη», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.