Έπειτα από πολλαπλές απόπειρες, αστυνομία του Ισραήλ εντέλει κατεδάφισε ο σπίτι οικογένειας Παλαιστινίων στη συνοικία Σέιχ Τζάρα, στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

Ισραηλινοί αστυνομικοί αναπτύχθηκαν τα χαράματα στο σπίτι της οικογένειας Σαλχίγια στην Ιερουσαλήμ. Η οικογένεια απειλούνταν, με έξωση από το 2017, και γι αυτήν διεξαγόταν εκστρατεία υποστήριξης στα παλαιστινιακά εδάφη και στο εξωτερικό.

Δικηγόροι της οικογένειας είχαν προσφύγει στο ισραηλινό Ανώτατο Δικαστήριο για να ακυρωθεί η εντολή έξωσης.

BREAKING: Israel has begun forcibly removing Palestinians from their homes in Sheikh Jarrah, Jerusalem. The israeli occupation forces arrested Mahmoud Salehia and his family inside their home, then demolished the house. pic.twitter.com/Q6yGdKWDgJ

If you’re not watching @kurd_muna’s livestream it’s hard to imagine the scale of destruction in #SheikhJarrah right now. This was Mahmoud Salahiya’s home. Israeli Occupation Forces stole EVERYTHING. Nothing left to salvage #SaveSheikJarrah #SalafiyaFamily pic.twitter.com/A1OjHcszmQ