Ισραήλ: «Η επίθεση στον Αλί Λαριτζανί έγινε μετά από πληροφορίες κατοίκων της Τεχεράνης»

Σοκ στα θεμέλια του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει προκαλέσει ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι εξόντωσε τον γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, τον Αλί Λαριτζανί, σε φονικό πλήγμα που εξαπέλυσε στην Τεχεράνη.

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, αξιωματούχος του Ισραήλ, που μίλησε στο δίκτυο Iran International αποκαλύπτει νέες πληροφορίες για την επίθεση ακριβείας που είχε ως αποτέλεσμα την φερόμενη εξόντωσή του.

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το πλήγμα κατά του Αλί Λαριτζανί κατέστη εφικτό χάρη σε κρίσιμες πληροφορίες που φέρεται να παρείχαν κάτοικοι της Τεχεράνης μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

“The assassination of Larijani was made possible thanks to valuable intelligence that Israeli intelligence services received from residents of Tehran over the past 24 hours,” an Israeli official told Iran International.



Μιλώντας στο Iran International, ανέφερε ότι «η στοχοποίηση του Λαριτζανί βασίστηκε σε πολύτιμα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών από πολίτες της Τεχεράνης».

Κατά τον ίδιο, ο Αλί Λαριτζανί τις τελευταίες ημέρες είχε «επιδείξει αλαζονική συμπεριφορά», πραγματοποιώντας συχνές δημόσιες εμφανίσεις που τον εξέθεσαν και συνέβαλαν τελικά στον εντοπισμό του.