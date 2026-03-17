Ισραήλ: «Η επίθεση στον Αλί Λαριτζανί έγινε μετά από πληροφορίες κατοίκων της Τεχεράνης»

«Τις τελευταίες ημέρες είχε αλαζονική συμπεριφορά με συχνές δημόσιες εμφανίσεις που συνέβαλαν τελικά στον εντοπισμό του» είπε Ισραηλινός αξιωματούχος
Ο Αλί Λαριτζανί
Ο Αλί Λαριτζανί, Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Σοκ στα θεμέλια του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει προκαλέσει ο ισχυρισμός του Ισραήλ ότι εξόντωσε τον γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, τον Αλί Λαριτζανί, σε φονικό πλήγμα που εξαπέλυσε στην Τεχεράνη.

Παρά το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, αξιωματούχος του Ισραήλ, που μίλησε στο δίκτυο Iran International αποκαλύπτει νέες πληροφορίες για την επίθεση ακριβείας που είχε ως αποτέλεσμα την φερόμενη εξόντωσή του.

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το πλήγμα κατά του Αλί Λαριτζανί κατέστη εφικτό χάρη σε κρίσιμες πληροφορίες που φέρεται να παρείχαν κάτοικοι της Τεχεράνης μέσα στο τελευταίο 24ωρο.

Μιλώντας στο Iran International, ανέφερε ότι «η στοχοποίηση του Λαριτζανί βασίστηκε σε πολύτιμα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών από πολίτες της Τεχεράνης».

Κατά τον ίδιο, ο Αλί Λαριτζανί τις τελευταίες ημέρες είχε «επιδείξει αλαζονική συμπεριφορά», πραγματοποιώντας συχνές δημόσιες εμφανίσεις που τον εξέθεσαν και συνέβαλαν τελικά στον εντοπισμό του.

