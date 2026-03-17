Ισραήλ: Η στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή για την εξόντωση των Λαριτζανί και Σολεϊμανί

Η στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δίνει το «πράσινο φως» στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) για την εξόντωση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Ιράν, καταγράφεται σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, σήμερα Τρίτη (17.3.26).

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε το ΟΚ στις IDF για χτύπημα με στόχους τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, αλλά και του διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας, ο Ισραελ Κατς, λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.

Πάντως, η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε το μεσημέρι γραπτό μήνυμα του Λαριτζανί που αναφέρεται στους νεκρούς ναυτικούς του Ιράν στη Σρι Λάνκα με το θρίλερ για την τύχη του να συνεχίζεται.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY March 17, 2026

Όσον αφορά τον Σολεϊμανί, η Τεχεράνη δεν έχει διαψεύσει την ανακοίνωση των Ισραηλινών.

COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Γκολαμρέζα Σολεϊμανί έγινε στόχος ενώ βρισκόταν σε καταυλισμό με σκηνές που είχε πρόσφατα δημιουργήσει η Μπασίτζ στο Ιράν.