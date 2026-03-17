Ισραήλ: Η στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή για την εξόντωση των Λαριτζανί και Σολεϊμανί

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε το «OK» για την εξόντωση του νούμερο δύο στην ηγεσία του Ιράν και του διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τη στιγμή που διατάζει την εξουδετέρωση ανώτατων αξιωματούχων του Ιράν / Prime Minister of Israel

Η στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δίνει το «πράσινο φως» στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) για την εξόντωση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Ιράν, καταγράφεται σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, σήμερα Τρίτη (17.3.26).

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε το ΟΚ στις IDF για χτύπημα με στόχους τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, αλλά και του διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας, ο Ισραελ Κατς, λίγη ώρα αργότερα ανακοίνωσε την «εξόντωση» του Αλί Λαριτζανί, του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμάνι, διοικητή της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στοχευμένες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού την νύκτα στην Τεχεράνη.

Πάντως, η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε το μεσημέρι γραπτό μήνυμα του Λαριτζανί που αναφέρεται στους νεκρούς ναυτικούς του Ιράν στη Σρι Λάνκα με το θρίλερ για την τύχη του να συνεχίζεται.

 

 Όσον αφορά τον Σολεϊμανί, η Τεχεράνη δεν έχει διαψεύσει την ανακοίνωση των Ισραηλινών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Γκολαμρέζα Σολεϊμανί έγινε στόχος ενώ βρισκόταν σε καταυλισμό με σκηνές που είχε πρόσφατα δημιουργήσει η Μπασίτζ στο Ιράν.

