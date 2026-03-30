Ισραήλ: Κανονικά η Τελετή Αφής για το Άγιο Φως – «Με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα»

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων από την απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή (29.3.26), η ισραηλινή αστυνομία αποφάσισε όλες οι τελετές του Πάσχα (ανάμεσά τους και η Τελετής Αφής του Αγίου Φωτός) να διεξαχθούν κανονικά.

Την Δευτέρα ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, συναντήθηκε με την αστυνομία του Ισραήλ προκειμένου να συζητήσουν για τις τελετουργίες για το Πάσχα και την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός. Μάλιστα οι Ισραηλινοί αστυνομικοί δημοσίευσαν στο Χ και μία φωτογραφία τους με τον Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα να χαμογελάει μετά τη συνάντηση.



«Μετά από μια εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και του Λατίνου Καθολικού Καρδινάλιου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα καθορίστηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες τελετές του Πάσχα», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Following a productive meeting between the Israel Police and Latin Catholic Cardinal Pierbattista Pizzaballa, a mutual framework has been established for upcoming Easter ceremonies.



Due to the complex security reality of Operation “Roaring Lion,” ceremonies including the “Holy… pic.twitter.com/uWcE4fnQMO — Israel Police (@israelpolice) March 30, 2026

«Λόγω της περίπλοκης κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί στο πλαίσιο της επιχείρησης «Roaring Lion», οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα. Αυτός ο συντονισμός διασφαλίζει τη διατήρηση της ελευθερίας της λατρείας, παράλληλα με το κοινό και πρωταρχικό μας καθήκον: την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, ιρανικοί πύραυλοι και θραύσματα έχουν προσγειωθεί εντός της Παλαιάς Πόλης. Αυτοί οι περιορισμοί, που αποσκοπούν στη διάσωση ζωών, αποτελούν άμεση αντίδραση σε έναν πραγματικό και άμεσο κίνδυνο για όλους τους προσκυνητές», τονίζεται.

Παύλος Μαρινάκης: Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άφιξη του Αγίου Φωτός

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, Παύλος Μαρινάκης, σε ερώτηση για το Άγιο Φως, διαβεβαίωσε ότι οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα ενόψει Πάσχα.

«Οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες» είπε, προσθέτοντας ότι: «Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες ώστε το Άγιο Φως να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα».

Νωρίτερα, πληροφορίες ανέφεραν πως την Τετάρτη αναμένεται να αποφασιστεί πόσοι και ποιοι αναμένεται να πάνε στα Ιεροσόλυμα για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Μάλιστα, αν η κατάσταση στην περιοχή είναι έκρυθμη δεν αποκλείεται το Άγιο Φως να έρθει στην Ελλάδα ακόμα και μέσω Αιγύπτου.

Το μόνο σίγουρο ότι η αποστολή που θα συνοδεύει το Άγιο Φως θα είναι ολιγομελής, όπως την περίοδο της καραντίνας του κορονοϊού.

Αν ο εναέριος χώρος είναι «κλειστός» τότε εξετάζονται το Άγιο Φως: