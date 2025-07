Ισραήλ: «Καταστρέψαμε στρατόπεδα της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο»

Καταστροφικά πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στην Κοιλάδα Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, εξαπέλυσαν σήμερα (15.07.2025) οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ, παρά την εκεχειρία που είναι σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2024.

Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ άρχισαν να πλήττουν πολλαπλούς τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπεκάα του Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, που έκαναν λόγο για «στρατόπεδα» της Δύναμης Ραντουάν, της ελίτ στρατιωτικής μονάδας της Χεζμπολάχ.

«Τα στρατιωτικά συγκροτήματα που χτυπήθηκαν χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ για να εκπαιδεύει τρομοκράτες να σχεδιάζουν και να διεξάγουν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των (ισραηλινών) στρατευμάτων και του Κράτους του Ισραήλ», δήλωσε ο στρατός.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση τον Σεπτέμβριο του 2024 προκάλεσε τον θάνατο διοικητών της Δύναμης Ραντουάν στη Βηρυτό και στον νότιο Λίβανο, αλλά ότι «έκτοτε, η μονάδα αυτή προσπαθεί να αποκαταστήσει τις δυνατότητές της».

