Μετανιωμένος δηλώνει τώρα ο Τόμας Χαντ, ο οποίος μένει στο Ισραήλ και είχε δηλώσει πως είναι «ευλογία» το ότι η κόρη του σκοτώθηκε από την επίθεση της Χαμάς σε Κιμπούτς και δεν πιάστηκε αιχμάλωτη.

Ο Τόμας Χαντ είχε πιστέψει πως η κόρη του είναι νεκρή μετά από σχετικά δημοσιεύματα από μέσα του Ισραήλ, ωστόσο τελικά έγινε γνωστό πως η 9χρονη Έμιλι Χαντ ζει και είναι όμηρος της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας.

Σε νέες του δηλώσεις είπε πως μετάνιωσε για τα όσα είπε και ελπίζει η Έμιλι να γυρίσει σε αυτόν.

«Μετανιώνω εξαιτίας κάποιων πραγμάτων που είπα, κάποια πράγματα που μπορεί να την έθεταν σε κίνδυνο, προχωράμε παρακάτω», δήλωσε στο BBC. Ο Τόμας είπε κάνει γνωστό πως η Έμιλι μέσα στον Νοέμβριο θα κλείσει τα 9, αλλά ίσως να μην το καταλάβει εκεί που είναι.

«Είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται σε ένα τούνελ κάπου κάτω από τη Γάζα», δήλωσε ο Χαντ στο CNN, αφότου ενημερώθηκε πως τελικά δε βρέθηκε το DNA της Έμιλι μεταξύ των θυμάτων στο Κιμπούτς Μπέερι.«Δεν θα ξέρει καν τι μέρα είναι. Δεν θα ξέρει ότι είναι τα γενέθλιά της. Δεν θα υπάρχει τούρτα γενεθλίων. Ούτε πάρτι, ούτε φίλοι. Θα είναι απλά πετρωμένη σε ένα τούνελ κάτω από τη Γάζα. Έτσι θα περάσει τα γενέθλιά της».

Δείτε τα όσα είχε δηλώσει όταν είχε την ενημέρωση πως η κόρη του είναι νεκρή

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter’s tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI