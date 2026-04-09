Ισραήλ: Νεκρός ο γραμματέας και ανιψιός του ηγέτη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραστη, καθώς οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζουν να πλήττουν αιματηρά τον Λίβανο, με επίκεντρο τη Βηρυτό. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, ανιψιό και προσωπικό γραμματέα του Ναΐμ Κασέμ, του ηγέτη της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ χθες (08.04.2026) κατά την διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στην Βηρυτό.

Αρχικά, το Reuters μετέδωσε πως το Ισραήλ εξόντωσε τον ίδιο τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, είδηση που στη συνέχεια διόρθωσε. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ο Χαρσί ήταν ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του Κασέμ.

Η ανακοίνωση των IDF:

«Χθες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στην στρατιωτική ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος» του Ναΐμ Κάσεμ και «έπαιζε κεντρικό ρόλο στην διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».

צה”ל חיסל בביירות את מזכירו של מזכ”ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם: שורת תשתיות טרור הותקפו הלילה בדרום לבנון



צה”ל תקף וחיסל אתמול את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ”ל ארגון הטרור חיזבאללה, ואחיינו של נעים קאסם במרחב ביירות.



חראשי היה מקורב ויועץ אישי למזכ”ל חיזבאללה נעים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τη Χεζμπολάχ που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει την είδηση θανάτου του Αλί Γιουσούφ Χαρσί, στενού συνεργάτη και ανιψιού του Ναΐμ Κασέμ.

Ισραηλινές πληροφορίες για αποτροπή πραξικοπήματος της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Το δίκτυο Channel 24 του Ισραήλ μετέδωσε ότι χθες, Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026), η Χεζμπολάχ επιχείρησε να εκμεταλλευθεί την ανακοίνωση 15ήμερης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για να καταλάβει την εξουσία στον Λίβανο ανατρέποντας την κυβέρνηση Σαλάμ.

Report: Hezbollah allegedly prepared coup attempt in Lebanon



Israeli Channel 24 reported that Lebanon was on the verge of a military coup, similar to the events of May 7, allegedly prepared by Hezbollah just hours before recent Israeli strikes.



According to the report, the plan… — Mossad Commentary (@MOSSADil) April 9, 2026

Πληροφορίες από άλλες πηγές αναφέρουν τη μετακίνηση από τα ισοπεδωμένα νότια προάστια της Βηρυτού σε άλλα σημεία, από τα οποία θα μπορούσαν να εξαπολύσουν ενέργειες που θα ισοδυναμούσαν με πραξικόπημα.

Αυτά εξηγούν κατά τις ίδιες πηγές και την ξαφνική επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων με δεκάδες πλήγματα εντός ενός δεκαλέπτου, με αποτέλεσμα πάνω από 180 νεκρούς στον Λίβανο.

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της ένωσης των Ρεπουμπλικανών του Ισραήλ, Μαρκ Ζελ, η Χεζμπολάχ με άλλες σιιτικές οργανώσεις στον Λίβανο, όπως η Αμάλ, επιχείρησαν να καταλάβουν το προεδρικό μέγαρο του Λιβάνου.

Η ισραηλινή επιχείρηση κατά τις πρώτα μεταμεσημβρινές ώρες της Μεγάλης Τετάρτης έπληξε καίριες θέσεις της Χεζμπολάχ και απέτρεψε το κυοφορούμενο πραξικόπημα, προσθέτει ο ίδιος στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τραμπ: «Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία για εκεχειρία, θα ξεκινήσει το πιστολίδι»

«Εφαρμόστε τη συμφωνία αλλιώς πιστολίδι¤, ήταν το μήνυμα του Τραμπ στο Ιράν με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία, λόγω των επιθέσεων από και προς Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν γύρω από το Ιράν μέχρι να τηρηθεί πλήρως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «υποβαθμισμένο εχθρό» ενώ απείλησε πως σε περίπτωση που η εκεχειρία δεν τηρηθεί, τότε θα ξεκινήσει το πιστολίδι που θα είναι μεγαλύτερο, ισχυρότερο και καλύτερο από ό,τι έχει δει ο πλανήτης, μέχρι στιγμής.

Ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως η συμφωνία περιλαμβάνει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ αλλά και το «μπλόκο» του Ιράν στα πυρηνικά όπλα.

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του λέγοντας πως ο αμερικανικός στρατός ξεκουράζεται μέχρι την επόμενη κατάκτησή του ενώ οι ΗΠΑ επέστρεψαν δυναμικά.

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη ουσιαστικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η πραγματική συμφωνία που επιτεύχθηκε», ανέφερε αρχικά.

«Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε ξεκινά το πιστολίδι, μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρά όλη την ψεύτικη ρητορική περί του αντιθέτου – κανένα πυρηνικό όπλο και, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και ασφαλή. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος Στρατός μας φορτώνεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη κατάκτησή του. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε στην ανάρτησή του.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, και πάλι μέσω Truth Social, άφησε αιχμές για τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ καθώς δεν συμμετέχουν στην επιχείρηση για τη διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ.