Τραμπ για ΝΑΤΟ: Δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δε θα το κάνει και στο μέλλον

Νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που φαίνεται να κάνει σκέψεις ή να απειλεί ακόμη και με αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία! Σε ψυχρό κλίμα πραγματοποιήθηκε λίγο νωρίτερα η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο.

Με ανάρτησή του στο Truth Social λίγο πριν τις 3 π.μ. της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026) ώρα Ελλάδας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίθηκε όταν η χώρα του το χρειάστηκε και δεν θα το κάνει και στο μέλλον.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου».

Μάλιστα, υπενθύμισε τις προηγούμενες προσπάθειές του να αγοράσει ή να ενσωματώσει τη νησιωτική περιοχή, οι οποίες είχαν προκαλέσει διπλωματική αναταραχή με τη Δανία.

Αλλά και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον οποίο συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι σύμμαχοι δεν στήριξαν επαρκώς τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNN, μετά την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο Ρούτε επεσήμανε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνών ήταν βοηθητική», συμβάλλοντας σε κρίσιμους τομείς όπως:

* η παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων,

* η υλικοτεχνική υποστήριξη,

* οι υπερπτήσεις και

* η τήρηση των δεσμεύσεων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wall Street Journal», η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο αναδιάταξης στρατευμάτων στην Ευρώπη, με στόχο να ενισχύσει χώρες που θεωρούνται πιο υποστηρικτικές της αμερικανικής στρατηγικής, ανάμεσά τους και την Ελλάδα.