Ισραήλ: Ο δημοσιογράφος του CNN, Άντερσον Κούπερ τρέχει σε καταφύγιο ενώ βρισκόταν on air – «Ήχησαν οι σειρήνες»

Ο δημοσιογράφος Άντερσον Κούπερ και το συνεργείο του CNN, απομακρύνθηκαν άρον άρον κατά τη διάρκεια live ανταπόκρισης από το Ισραήλ όταν ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής.

Ο 58χρονος διάσημος δημοσιογράφος, Άντερσον Κούπερ αναγκάστηκε να διακόψει τη ροή των λόγων του στο δελτίο ειδήσεων, ξημερώματα Δευτέρας (23.06.2025), όταν οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με την επικεφαλής διεθνή ανταποκρίτρια του CNN, Κλαρίσα Γουόρντ, και τον ανταποκριτή στο Ισραήλ, Τζέρεμι Ντάιμοντ.

Καθώς η τριάδα συζητούσε για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Γουόρντ ειδοποίησε γρήγορα την ομάδα ότι υπήρχε κίνδυνος κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

«Θα πρέπει απλώς να πω ότι τώρα ακούμε έναν συναγερμό», είπε ζωντανά στον αέρα.

Ο Cooper ενημέρωσε το κοινό ότι ειδοποιήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ότι ένας πύραυλος θα έπληττε την περιοχή τους σε λιγότερο από 10 λεπτά, γεγονός που προκάλεσε την άμεση εκκένωση.

CNN’s Anderson Cooper, Clarissa Ward and Jeremy Diamond evacuate after receiving a 10-minute warning of an incoming missile in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/h0MfOjwcXj