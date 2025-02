Ισραήλ: Ο Εγιάλ Ζαμίρ είναι ο νέος αρχηγός του στρατού, μετά την παραίτηση του Χαλεβί

Ο Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, διορίστηκε ως ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού (IDF), μετά την παραίτηση του Αντιστράτηγου Χέρτζι Χαλεβί.

Ο Υποστράτηγος Ζαμίρ ήταν το φαβορί για την ηγεσία του στρατού του Ισραήλ, καθώς ήταν η επιλογή τόσο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και του νεοδιορισθέντος υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άλλοι δύο υποψήφιοι ήταν ο υπαρχηγός του στρατού, Υποστράτηγος Amir Baram, και ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων, Υποστράτηγος Tamir Yadai.

Ο Χαλέβι ανακοίνωσε στις αρχές του έτους ότι παραιτείται από την ηγεσία του IDF, αφού «αναγνωρίζει την ευθύνη του για την αποτυχία του στρατού κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023».

Ο 59χρονος Υποστράτηγος Ζαμίρ θα αναλάβει τη θέση στις 6 Μαρτίου, και θα γίνει ο 24ος αρχηγός του επιτελείου του IDF. Χαλεβί και Ζαμίρ είχαν σήμερα, Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2025, την πρώτη τους συνάντηση εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις αναλάβει, θα είναι υπεύθυνος για το διορισμό πολλών διοικητών, τόσο επειδή οι διορισμοί ανώτερων αξιωματικών έχουν ανασταλεί, όσο και επειδή αρκετοί κορυφαίοι στρατηγοί αναμένεται να παραιτηθούν, ακολουθώντας τα βήματα του Χαλέβι.

Major General Eyal Zamir has been selected as the next IDF chief of staff, replacing Herzi Halevi after a long career in the defense establishment@swiftjournalism takes a closer look at the career soldier, and what this will mean for Israel’s prestigious military pic.twitter.com/oVw9qJmAN3 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 3, 2025

Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του IDF

Γεννημένος στη νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, Εϊλάτ, ο Ζαμίρ θα είναι ο πρώτος στρατιωτικός αρχηγός στην ιστορία του Ισραήλ που ξεκίνησε την υπηρεσία του στο Σώμα Τεθωρακισμένων.

Ο Ζαμίρ εντάχθηκε στον στρατό το 1984. Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του αξιωματικού, ανέβηκε στις τάξεις και συνέχισε να διοικεί την 7η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία το 2003 και την 36η Τεθωρακισμένη Μεραρχία το 2009.

Μεταξύ 2012 και 2015, ο Ζαμίρ ήταν στρατιωτικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

The apple doesn’t fall far from the tree…



A special moment for Deputy Chief of the General Staff Gen. Eyal Zamir as his daughter graduates from Officers’ Training Course and follows in the footsteps of her father and older brother. pic.twitter.com/fNZfex84vA — Israel Defense Forces (@IDF) February 4, 2020

Έπειτα, διορίστηκε διοικητής της Νότιας Διοίκησης του IDF, επιβλέποντας τη στρατιωτική απάντηση στις βίαιες διαδηλώσεις που οργανώθηκαν από την Χαμάς κατά μήκος των συνόρων της Γάζας.

Today, the Commanding Officer of the Southern Command, Maj. Gen. Eyal Zamir, briefed commanders on the terror tunnel that the IDF destroyed last night pic.twitter.com/rzvOsuPIak — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2018

Μεταξύ 2018 και 2021, υπηρέτησε ως αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου, υπό τον Αντιστράτηγο Aviv Kochavi, ο τελευταίος του ρόλος στον στρατό εκείνη την εποχή, προτού πάει στις ΗΠΑ για να γίνει ερευνητής στο think tank του Ινστιτούτου της Ουάσιγκτον.

Το 2023 διορίστηκε γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, όπου υπηρετούσε μέχρι σήμερα.

Πηγή: OnAlert.gr