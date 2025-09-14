Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ισραήλ: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαιρετίζει μια συμμαχία «πιο ισχυρή από ποτέ» κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ως έναν «πραγματικό φίλο», υπογραμμίζοντας τη στερεότητα του δεσμού ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέπτονται το Δυτικό Τείχος, τον ιερότερο τόπο προσευχής του Ιουδαϊσμού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέπτονται το Δυτικό Τείχος, τον ιερότερο τόπο προσευχής του Ιουδαϊσμού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ / REUTERS / Nathan Howard/Pool

Μια επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό: την Κυριακή (14.09.2025), στην Ιερουσαλήμ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποδέχθηκε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη. «Αυτή η επίσκεψη αποδεικνύει τη δύναμη της ισραηλινοαμερικανικής συμμαχίας. Είναι τόσο ισχυρή και διαρκής όσο οι πέτρες του Τείχους των Δακρύων που μόλις αγγίξαμε», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Συνοδευόμενος από τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο Μάρκο Ρούμπιο – πιστός καθολικός – προσευχήθηκε σιωπηλά φορώντας κιπά. Οι τρεις τους επισκέφθηκαν στη συνέχεια τις αρχαιολογικές σήραγγες που βρίσκονται κάτω από την εσπλανάδα όπου υψωνόταν κάποτε ο Δεύτερος Ναός. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Αμερικανό αξιωματούχο «πραγματικό φίλο του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «με τον Τραμπ και τον Ρούμπιο, η συμμαχία μας δεν υπήρξε ποτέ τόσο ισχυρή».

Μια επίσκεψη με έντονη πολιτική διάσταση

Επισήμως, ο Ρούμπιο υποβάθμισε τη σημασία της παρουσίας του στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που προσαρτήθηκε από το Ισραήλ το 1967, διαβεβαιώνοντας ότι θεωρεί το Τείχος «έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου». Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η επίσκεψη αυτή μπορεί να εκληφθεί ως σιωπηρή αναγνώριση της ισραηλινής κυριαρχίας στην παλιά πόλη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέπτονται το Δυτικό Τείχος, τον ιερότερο τόπο προσευχής του Ιουδαϊσμού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέπτονται το Δυτικό Τείχος, τον ιερότερο τόπο προσευχής του Ιουδαϊσμού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ / REUTERS / Nathan Howard / Pool

Πριν από την άφιξή του, ο Ρούμπιο είχε διαβεβαιώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θέλει την ήττα της Χαμάς», το τέλος του πολέμου και «την επιστροφή των 48 ομήρων», εκ των οποίων ορισμένοι έχουν ήδη πεθάνει. Σε ανάρτησή του στο X, πρόσθεσε: «Η Χαμάς δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αν στόχος είναι η ειρήνη στην περιοχή».

Ερωτηθείς για την ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα, που κόστισε τη ζωή σε αρκετά στελέχη της Χαμάς και προκάλεσε την οργή του Κατάρ, συμμάχου της Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο απέφυγε να τοποθετηθεί: «Ό,τι έγινε, έγινε. Το ουσιώδες πλέον είναι να σκεφτούμε το επόμενο βήμα».

Τέλος, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο Νετανιάχου εκμεταλλεύτηκε τη συνάντηση για να ανιχνεύσει τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι σε ένα σχέδιο της κυβέρνησής του: την προσάρτηση τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Μια προοπτική που προωθούν ανοιχτά ορισμένοι ακροδεξιοί υπουργοί, ιδίως αν χώρες όπως η Γαλλία προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πλανήτης Άρης: Νέα στοιχεία της NASA «αναζωπυρώνουν» τη συζήτηση για ίχνη ζωής
Το ρόβερ Perseverance αποκάλυψε εντυπωσιακά δείγματα που συλλέχθηκαν από τον κρατήρα Jezero – Αν οι παρατηρήσεις αυτές αποδειχθούν βιολογικής προέλευσης, θα πρόκειται για ιστορική καμπή στην αναζήτηση ζωής πέρα από τη Γη
Μια «selfie» που τράβηξε το ρομπότ Perseverance της NASA στον Άρη
Newsit logo
Newsit logo