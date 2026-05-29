Λονδίνο: Έφηβος πέταξε έπιπλο 15 κιλών από τον τελευταίο όροφο εμπορικού κέντρου ενώ φίλος του τραβούσε βίντεο

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία εκτυλίχθηκε στο εμπορικό κέντρο Westfield στο Στράτφορντ του Λονδίνου, όταν ένας ανήλικος πέταξε ένα στρογγυλό πουφ βάρους 15 κιλών από μπαλκόνι ύψους 15 μέτρων.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας μέσα στο εμπορικό κέντρο του Λονδίνου, το οποίο δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και δημοσιεύει η Daily Mail, αποτυπώνει τη στιγμή που ο 16χρονος πετάει το βαρύ έπιπλο το οποίο στη συνέχεια καταλήγει με τεράστια ορμή στο ισόγειο. Ελάχιστα μέτρα μακριά, ανυποψίαστοι καταναλωτές έκαναν εκείνη την ώρα τα ψώνια τους και πετάχτηκαν έντρομοι από τον εκκωφαντικό θόρυβο.

Ενώ ο 16χρονος δράστης εκτόξευε το μπλε πουφ από το μπαλκόνι, ένας 15χρονος φίλος του κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό του τηλέφωνο.

Λίγο αργότερα, οι δύο έφηβοι ανέβασαν το υλικό στο διαδίκτυο με τη λεζάντα «Αποκλείεται φίλε, σχεδόν σκότωσε κάποιον».

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, οδηγώντας στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους από τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο 15χρονος συνεργάστηκε με την αστυνομία και έδωσε τα στοιχεία του 16χρονου φίλου του που πέταξε το πουφ.

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο ανηλίκων του Στράτφορντ, ο 15χρονος είχε ήδη βεβαρυμμένο ιστορικό, καθώς του είχε επιβληθεί παλαιότερα ειδοποίηση για αντικοινωνική συμπεριφορά επειδή πέταγε «βότσαλα και πέτρες» από το ίδιο ακριβώς μπαλκόνι, ενώ του είχε απαγορευτεί η είσοδος στο συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο.

Από την πλευρά του, ο 16χρονος που πέταξε τον καναπέ υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι «δεν ήταν κάτι τόσο σσοβαρό» αφού δεν τραυματίστηκε κανείς.

Η δικηγόρος του 15χρονου υποστήριξε ότι ο πελάτης της δέχτηκε «πίεση από συνομηλίκους του» για να βιντεοσκοπήσει το περιστατικό από «πιο κυρίαρχα άτομα». Ανέφερε ότι ο έφηβος έδειξε μεταμέλεια, ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε ότι δεν θα το ξανακάνει.