Ισραήλ: «Ο στρατός είναι σε επιφυλακή λόγω του Ιράν – Τα δάχτυλο είναι περισσότερο από ποτέ στην σκανδάλη»

«Παρακολουθούμε στενά τις περιφερειακές εξελίξεις και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια συζήτηση» τονίζουν ακόμα οι ισραηλινές δυνάμεις
Ισραηλινά stealth μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35
Ισραηλινά stealth μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35 / Φωτογραφία U.S Air Force

Η τρομακτική συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις απειλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, δεν αφήνει ανεπηρέαστο το Ισραήλ.

Όπως και στον 12ημερο πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, οι ΗΠΑ στηρίζονται στην υποστήριξη των εβραίων συμμάχων τους, σε περίπτωση που κλιμακωθούν οι εντάσεις και ξεσπάσει πολεμική σύγκρουση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε επιφυλακή» όσον αφορά το Ιράν, αλλά δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς το κοινό, δήλωσε σήμερα (20.02.2026) εκπρόσωπος του στρατού.

«Παρακολουθούμε στενά τις περιφερειακές εξελίξεις και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια συζήτηση σχετικά με το Ιράν. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή» πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.

Ακόμα, τόνισε: «Τα μάτια μας είναι ορθάνοιχτα προς όλες τις κατευθύνσεις και το δάχτυλό μας είναι περισσότερο από ποτέ στη σκανδάλη ενόψει οποιασδήποτε αλλαγής στην επιχειρησιακή πραγματικότητα».

