Ισραήλ: Ο στρατός κατέστρεψε υποδομές της Χεζμπολάχ σε «ειδικές και στοχευμένες επιχειρήσεις»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (09.07.2025) ότι στρατιώτες του εισήλθαν στο νότιο Λίβανο για να διεξαγάγουν «ειδικές και στοχευμένες επιχειρήσεις» για τη διάλυση υποδομών της Χεζμπολάχ, λίγα χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα.

Αυτή ήταν η πρώτη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ, από την έναρξη της εκεχειρίας με τον Λίβανο τον Νοέμβριο του 2024, τουλάχιστον η πρώτη που έγινε γνωστή από τις στρατιωτικές δυνάμεις

«Μετά από πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες και την ταυτοποίηση ότι πρόκειται για όπλα της Χεζμπολάχ και τρομοκρατικές υποδομές σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, οι στρατιώτες ξεκίνησαν ειδικές και στοχευμένες επιχειρήσεις για τη διάλυσή τους και την αποτροπή της επανεγκατάστασης της Χεζμπολάχ στην περιοχή», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Dismantling of Hezbollah Terrorist Infrastructure Sites in Southern Lebanon



Troops of the 91st Division continue their defensive mission along the Lebanese border, with the goal of protecting the security of Israeli citizens and eliminating any threat from within the state’s… pic.twitter.com/4nJLDT14u5