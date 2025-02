Ισραήλ: «Ο στρατός θα αποχωρήσει από τα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας»

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας του Ισραήλ δήλωσε σήμερα (14.02.2025) ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από τον Λίβανο και να παραδώσουν τον έλεγχο των περιοχών, όπου έχουν αναπτυχθεί, στα λιβανέζικα στρατεύματα.

Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία έγινε πραγματικότητα με την καίρια μεσολάβηση τόσο των ΗΠΑ όσο και της Γαλλίας.

«Παραμένουμε ανεπτυγμένοι με βάση τη συμφωνία (την εφαρμογή της οποίας) ελέγχουν οι ΗΠΑ και συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ για να διασφαλίσουμε ότι η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στον λιβανέζικο στρατό θα πραγματοποιηθεί στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα», επεσήμανε ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Σήμερα δόθηκε άδεια για τη δημοσίευση των δηλώσεών του. Τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (13-14.02.2025) ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν «στρατιωτικές θέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, όπου βρίσκονταν όπλα και εκτοξευτήρες, τα οποία αποτελούσαν άμεση απειλή για το εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ισραηλινά καταδιωκτικά έπληξαν στόχους στο νότιο τμήμα της χώρας.

