Κόσμος

Ισραήλ: Πιέσεις σε Νετανιάχου από τον αρχηγό του στρατού να αποδεχτεί τη συμφωνία για τους ομήρους

«Ο στρατός δημιούργησε τους όρους για μια συμφωνία για τους ομήρους, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου», συνέχισε ο Ζαμίρ
O Μπέντζαμιν Νετανιάχου
REUTERS / Evelyn Hockstein

Τις προειδοποιήσεις του αναφορικά με τα σχέδια για κατάληψη της πόλης της Γάζας ενέτεινε ο επικεφαλής του στρατού του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ καλώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι, σύμφωνα με δηλώσεις του που μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ.

«Υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι, είναι η βελτιωμένη συμφωνία Γουίτκοφ, πρέπει να την αποδεχθούμε», δήλωσε ο Ζαμίρ σε διοικητές στη διάρκεια επίσκεψης σε ναυτική βάση στη Χάιφα για την κατάσταση στη Γάζα, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13.

Ο αρχηγός του στρατού αναφερόταν σε μία πρόταση που είχε διαπραγματευθεί ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων δέκα ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές.

«Ο στρατός δημιούργησε τους όρους για μια συμφωνία για τους ομήρους, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου», συνέχισε ο Ζαμίρ.

Ο ίδιος επανέλαβε την ανησυχία του ότι η σχεδιαζόμενη κατάληψη της Πόλης της Γάζας θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των 20 εναπομεινάντων ομήρων που πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί, ορισμένοι από τους οποίους πιστεύεται ότι κρατούνται στην πόλη.

Προειδοποίησε πως μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς μπορεί να δολοφονήσουν τους ομήρους ή “να διαπράξουν αυτοκτονία μαζί τους”.

Στην επίσημη δήλωσή τους για την επίθεση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ ανέφεραν μόνο πως ο Ζαμίρ είπε ότι ο στρατός δημιούργησε τους όρους για την απελευθέρωση των ομήρων μέσω στρατιωτικής πίεσης.

Όπως του είχε ζητηθεί, ο Ζαμίρ συνέταξε τα επιχειρησιακά σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, τα οποία έχουν εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Άλλοι περίπου 60.000 έφεδροι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο ο αρχηγός του στρατού φέρεται να έχει επικρίνει την απόφαση της κυβέρνησης να καταλάβει την πόλη, όπου ζουν περίπου ένα εκατομμύρια άνθρωποι.

Η Χαμάς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι συμφώνησε σε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, η οποία φέρεται να είναι μια τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης του Γουίτκοφ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γερμανία: «Θα συμμετέχουμε στις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία για να μην τολμήσει ο Πούτιν να επιτεθεί ξανά»
Το Βερολίνο ξεκαθαρίζει την στάση του για σαφή και έμπρακτη υποστήριξη του Κιέβου μετά τις πρόσφατες συνομιλίες Τραμπ με Πούτιν και Ευρωπαίους ηγέτες
Ο Γερμανός Αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπεϊλ με τον Ουκρανό Υπουργό Οικονομικών Σέρχι Μαρτσένκο
Guardian: Πώς ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Ζαλούζνι «άδειασε» τον Τζέι Ντι Βανς
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε να έρθει σε επαφή μαζί του μετά την αποτυχημένη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του χρόνου, αλλά ο Ζαλούζνι τον απέρριψε
Βαλέρι Ζαλούζνι 1
Πορτογαλία: Οι πυρκαγιές κατέστρεψαν ρεκόρ 640.000 στρεμμάτων
Σχεδόν 1.000 πυροσβέστες παρέμεναν σε κινητοποίηση στο κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας για να επιτηρούν τη μεγαλύτερη δασική καταστροφή που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα, έπειτα από 11 ημέρες καταστροφικών πυρκαγιών
Φωτιά στη Πορτογαλία
Ουκρανία: Παράτολμοι πιλότοι καταρρίπτουν ρωσικά drones με ένα απλό ελικοφόρο αεροπλάνο
Απέναντι στις ασταμάτητες επιθέσεις ρωσικών drones, η Ουκρανία ποντάρει και σε πιο πρωτόγονα μέσα: εκπαιδευτικά σοβιετικά αεροσκάφη, τυφέκια και το θάρρος αυτοσχέδιων πιλότων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal
Ουκρανοί στρατιώτες περπατούν σε ένα χωράφι με ένα drone
Newsit logo
Newsit logo