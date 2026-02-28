Κόσμος

Ισραήλ: Πύραυλοι από το Ιράν κατευθύνονται προς την ισραηλινή επικράτεια – Η ανακοίνωση των IDF

Οι ισραηλινές Αρχές καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν να πάνε στα καταφύγια
Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν
Κομμάτι ιρανικού πυραύλου πέφτει από τον ουρανό πάνω από το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025 / REUTERS/Amir Cohen/File Photo

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ενεργοποιηθεί για να αναχαιτίσουν την απειλή.

Σειρήνες ηχούν το πρωί του Σαββάτου (28.2.26) στο Τελ Αβίβ λόγω της επίθεσης με πυραύλους από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Εξάλλου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters, έχουν σταλεί ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των Ισραηλινών για τον εντοπισμό πυραύλων, ενώ οι ισραηλινές Αρχές καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν να πάνε στα καταφύγια.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι η απάντηση της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ θα είναι «συντριπτική».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
151
87
51
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράν: O Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη, έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος
Το πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης
αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρηση «Lion's Roar» κατά του Ιράν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ: Σε αντίποινα η Τεχεράνη μετά τις εκρήξεις - Live όλες οι εξελίξεις
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Ισραήλ - Εκτός Τεχεράνης ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συνεχόμενες οι εκρήξεις στην περιοχή - Πληροφορίες για πλήγμα κοντά στο σπίτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν
Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν προληπτικά στο Ιράν: Με πυραυλική επίθεση απαντά η Τεχεράνη
31
Newsit logo
Newsit logo