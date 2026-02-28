Ιράν: «Η απάντηση θα είναι συντριπτική» απειλεί η Τεχεράνη για την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη προετοιμάζει αντίποινα αφού το Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, εξαπέλυσαν σήμερα Σάββατο (28.2.26) επίθεση εναντίον του Ιράν και η απάντησή της θα είναι συντριπτική, προειδοποίησε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της επίθεσης του Ισραήλ έχουν γίνει πολλά υπουργεία στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν, Τεχεράνης.

Στο μεταξύ το πρακτορείο TASNIM μετέδωσε ότι επτά πύραυλοι έπεσαν σε περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο και το συγκρότημα όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Από την πλευρά του το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε ότι τα ισραηλινά πλήγματα εξαπολύονται εναντίον «στόχων του καθεστώτος και των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων».

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν επικεντρώνονται σε στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με το CNN.

Ασφαλείς οι Χαμενεΐ και Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι ασφαλής, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο ειδήσεων MEHR, λίγη ώρα αφού άλλο ιρανικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι τουλάχιστον επτά πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του προεδρικού μεγάρου στην Τεχεράνη και το συγκρότημα όπου διαμένει ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Χαμενεΐ.