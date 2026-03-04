Κόσμος

Ισραήλ: Τα 3 δισεκ. δολάρια την βδομάδα θα φτάσει το κόστος του πολέμου με το Ιράν, λέει το υπουργείο Οικονομικών

Ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών ζήτησε την εφαρμογή πιο ελαστικών μέτρων, ώστε η ισραηλινή οικονομία να πάρει «μια ανάσα»
Ιρανικός πύραυλος χτυπάει το Τελ Αβίβ
Ιρανικός πύραυλος χτυπάει το Τελ Αβίβ / REUTERS / Gideon Markowicz

Από την έναρξη της επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, το περασμένο Σάββατο (28.02.2026) η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη στα συγκλονιστικά πλάνα των βομβαρδισμών και των επιθέσεων, ακόμα και στις χώρες του Κόλπου και την Κύπρο.

Μια διάσταση όμως της πολεμικής σύγκρουσης, που είναι εξίσου σημαντική, είναι η οικονομική και το Ισραήλ για ακόμα μια φορά, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει εμπλακεί σε εχθροπραξίες με το Ιράν και αυτό έχει τρομακτικό κόστος.

Τη Δευτέρα (02.03.2026), εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων παρέτεινε τους περιορισμούς που απαγορεύουν όλες τις δημόσιες συγκεντρώσεις, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προωθεί εκτός εξαιρέσεων την τηλεργασία.

Ωστόσο, τα αυστηρά αυτά μέτρα, που λαμβάνονται για λόγους ασφαλείας, έχει κόστος στην οικονομία του Ισραήλ, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα, εάν οι προαναφερθέντες περιορισμοί παραμείνουν σε ισχύ, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών του Ισραήλ.

Ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών, Ιλάν Ρομ, με επιστολή στον αρχηγό της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, Υποστράτηγο Σάι Κλάπερ, ζήτησε την άρση των περιορισμών και την εφαρμογή πιο ελαστικών μέτρων, προκειμένου η ισραηλινή οικονομία να πάρει «μια ανάσα».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την ανάγκη διατήρησης μιας αμυντικής πολιτικής προσαρμοσμένης στην κατάσταση ασφαλείας, αλλά ταυτόχρονα, το κλείσιμο της οικονομίας σε ευρεία κλίμακα συνεπάγεται βαρύ οικονομικό κόστος», δήλωσε ο Ρομ.

«Χρειαζόμαστε μια λύση που να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες ασφαλείας του εσωτερικού μετώπου όσο και στις ανάγκες της οικονομίας, μετά από δυόμισι χρόνια κατά τα οποία η οικονομία πληρώνει ένα βαρύ οικονομικό τίμημα, με φόντο και τις συνέπειες του πολέμου με την Χαμάς».

