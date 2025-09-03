Ισραήλ: Τέθηκε σε τροχιά νέος κατασκοπευτικός στρατιωτικός δορυφόρος – «Στέλνουμε μήνυμα στους εχθρούς μας»

Ο νέος στρατιωτικός δορυφόρος του Ισραήλ, με την κωδική ονομασία «Orfek-19» τέθηκε σε τροχιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα (03.09.2025) το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο δημοσίευσε σχετικά πλάνα από την διαδικασία προετοιμασίες μέχρι την εκτόξευση.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ δήλωσε πως ο νέος κατασκοπευτικός δορυφόρος που τέθηκε σε τροχιά στέλνει ένα «μήνυμα» που απευθύνεται στις εχθρικές χώρες σχετικά με τις δυνατότητες των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η εκτόξευση χθες Τρίτη (02.09.2025) του δορυφόρου Ofek 19 είναι μια επιτυχία στο υψηλότερο επίπεδο παγκοσμίως. Λίγες χώρες διαθέτουν αυτές τις δυνατότητες», έγραψε ο Κατς στο X.

BREAKING: Israel has launched the Ofek 19 spy satellite, marking a historic leap in national defense and intelligence. With this launch, Israel joins an elite club of just 3–5 nations that can independently build, launch, and operate advanced reconnaissance satellites.



Ofek… pic.twitter.com/Ak9oE3kG8E — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 3, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι επίσης ένα μήνυμα προς όλους τους εχθρούς μας, όπου κι αν βρίσκονται: σας παρακολουθούμε διαρκώς και σε όλες τις συνθήκες», πρόσθεσε ο ίδιος στην συνέχεια.

שיגור הלוויין “אופק 19” אתמול הוא הישג ברמה העולמית הגבוהה ביותר. למדינות מעטות יש את היכולות האלה. אני מצדיע לתעשייה האווירית, למשרד הביטחון, לצה”ל ולכל מי שנטל חלק בפיתוח.



זהו גם מסר לכל אויבינו באשר הם – אנחנו פוקחים עליכם עין בכל שעה ובכל מצב. ובכלל המסר לעמי האזור – בואו… pic.twitter.com/I2aZPb6moN — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 3, 2025

Ένας πόλεμος 12 ημερών έφερε αντιμέτωπα τον Ιούνιο του 2025 τα κράτη του Ισραήλ και του Ιράν και στη διάρκειά του ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων.

Επίσης σκοτώθηκαν επιστήμονες που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς και υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί.

Περισσότερες από 12.000 δορυφορικές φωτογραφίες του ιρανικού εδάφους είχαν συγκεντρωθεί για να πραγματοποιηθούν τα πλήγματα αυτά, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Γκολντ, επικεφαλής του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης του υπουργείου Άμυνας.

Η επιχείρηση αυτή «υπογράμμισε ότι είναι ουσιώδες να διαθέτει κανείς εξελιγμένες ικανότητες παρατήρησης στην περιοχή μας ώστε να εξασφαλίσει την υπεροχή, αεροπορική και χερσαία», δήλωσε ο Μποάζ Λεβί, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Israel Aerospace Industries, η οποία εργάσθηκε πάνω στο πρόγραμμα του δορυφόρου αυτού στο πλευρό του υπουργείου Άμυνας.

The Israeli Ministry of Defense, in collaboration with the IDF and Israel Aerospace Industries (IAI), announced the successful launch of the Ofek-19 military reconnaissance satellite into orbit tonight from Palmachim airbase in central Israel. pic.twitter.com/ZcieoZIHlz — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 2, 2025

Το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς και μάχεται επίσης εναντίον άλλων ένοπλων οργανώσεων συμμάχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ορκισμένου εχθρού του, όπως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Το Ισραήλ εντάχθηκε στη λέσχη των διαστημικών δυνάμεων το 1988 με την ανάπτυξη του πρώτου δορυφόρου του, του Ofek. Το 2023 το Ισραήλ είχε ανακοινώσει πως εκτόξευσε έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο με εξελιγμένες ικανότητες απεικόνισης.