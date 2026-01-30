Κόσμος

Ισραήλ: Την Κυριακή ανοίγει το πέρασμα της Ράφα για ανθρωπιστική βοήθεια – Ικανοποιείται αίτημα της Χαμάς

Το πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ
Νταλίκα με ανθρωπιστική βοήθεια στο διασυνοριακό πέρασμα της Ράφα
Νταλίκα με ανθρωπιστική βοήθεια στο διασυνοριακό πέρασμα της Ράφα / REUTERS / Stringer

Παρά τις όποιες αμφιβολίες για την σταθερότητα της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, φαίνεται ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του περάσματος της Ράφα.

Ειδικότερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (30.01.2026) ότι η μεθοριακή διάβαση ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο θα ξανανοίξει την Κυριακή (01.02.2026) για περιορισμένη και ελεγχόμενη διέλευση ανθρώπων, ικανοποιώντας ένα αίτημα της Χάμας.

«Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας (…) το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει αυτήν την Κυριακή (1η Φεβρουαρίου) στις δύο κατευθύνσεις, για περιορισμένη κίνηση μόνον ανθρώπων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της COGAT, οργανισμού του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Η έξοδος από τη Λωρίδα της Γάζας και η είσοδος σε αυτήν μέσω του περάσματος της Ράφα θα λαμβάνουν έγκριση σε συντονισμό με την Αίγυπτο, ύστερα από προηγούμενη έγκριση ασφαλείας των ατόμων από το Ισραήλ και υπό την επίβλεψη της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε η COGAT.

 

Η Χαμάς είχε ζητήσει αρκετές φορές από το Ισραήλ να επιτρέψει το άνοιγμα άμεσα και προς τις δύο κατευθύνσεις της μεθοριακής διάβασης της Ράφα ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο.

«Ζητούμε (…) μια άμεση μετάβαση προς τη δεύτερη φάση (της συμφωνίας εκεχειρίας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ) που προβλέπει το άνοιγμα του σημείου διέλευσης της Ράφα προς τις δύο κατευθύνσεις και την έγκριση για την Εθνική Επιτροπή (για τη διοίκηση της Γάζας, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου) να εργαστεί στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Οι συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί που διεξάγονται από τη σιωνιστική κατοχή (σ.σ.: Ισραήλ) σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, όπως και οι επιχειρήσεις κατεδάφισης που διαπράττονται σε ορισμένα μέρη» του θύλακα, μαρτυρούν «την κραυγαλέα περιφρόνηση της κατοχής για τη συμφωνία εκεχειρίας και το πείσμα της να αποφεύγει τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της», σημείωσε η Χαμάς.

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι συναινεί στην περιορισμένη επαναλειτουργία του συνοριακού αυτού περάσματος, μόνον για πεζούς, αφού η σορός του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, του Ραν Γκβιλί, θα είχε επιστραφεί στο Ισραήλ.

Τα λείψανα του Ισραηλινού αυτού αστυνομικού εντοπίστηκαν στις αρχές της εβδομάδας από τον ισραηλινό στρατό σε νεκροταφείο στη βόρεια Γάζα και η κηδεία του έγινε την Τετάρτη (28.01.2026) στο Ισραήλ.

Κόσμος
