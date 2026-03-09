Κόσμος

Ισραήλ: Το Ιράν χτυπά με πυραύλους διασποράς στο Τελ Αβίβ – Βίντεο με τις επιθέσεις

Τα πυρομαχικά διασποράς αποτελούν όπλα που απελευθερώνουν πολλά μικρότερα εκρηκτικά φορτία σε μεγάλη περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο για υποδομές και πολίτες
Ζημιές από ιρανικό πύραυλο
REUTERS/Dylan Martinez

Με πυραύλους διασποράς το Ιράν χτυπά διάφορες περιοχές του Ισραήλ με τις εκρήξεις να είναι συνεχείς σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το Τελ Αβίβ.

«Πριν από λίγη ώρα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πυραύλους που ρίφθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σε ανακοίνωσή τους, στην οποία πρόσθεσαν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Σε βίντεο φαίνονται πολλαπλά μικρότερα βλήματα να διαχωρίζονται στον αέρα και να κατευθύνονται προς το έδαφος, μετά την εκτόξευση του πυραύλου.

Τα πυρομαχικά διασποράς αποτελούν όπλα που απελευθερώνουν πολλά μικρότερα εκρηκτικά φορτία σε μεγάλη περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο για υποδομές και πολίτες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
93
68
65
47
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Από τον Βλαντιμίρ Πούτιν τα πρώτα συγχαρητήρια προς τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Θα έχετε την ακλόνητη υποστήριξή μας»
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε βέβαιος ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του «με τιμή» και θα ενώσει τον ιρανικό λαό «ενώπιον σοβαρών δοκιμασιών»
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν 6
Στο μικροσκόπιο δήμαρχος και αξιωματούχοι για την τραγωδία στο κλαμπ του Κραν Μοντανά - «Κανένας έλεγχος για πέντε χρόνια
Ο δήμος του Κραν-Μοντανά έχει παραδεχθεί ότι έγιναν «παραλείψεις» στους ελέγχους στο κλαμπ που καταστράφηκε από την φωτιά την νύκτα της Πρωτοχρονιάς οδηγώντας στον θάνατο 41 ανθρώπους
Η σερβιτόρα με το κράνος που κρατούσε τις σαμπάνιες με τα κεριά-βεγγαλικά στο μπαρ
Newsit logo
Newsit logo