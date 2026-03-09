Ισραήλ: Το Ιράν χτυπά με πυραύλους διασποράς στο Τελ Αβίβ – Βίντεο με τις επιθέσεις

Με πυραύλους διασποράς το Ιράν χτυπά διάφορες περιοχές του Ισραήλ με τις εκρήξεις να είναι συνεχείς σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το Τελ Αβίβ.

«Πριν από λίγη ώρα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πυραύλους που ρίφθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σε ανακοίνωσή τους, στην οποία πρόσθεσαν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Σε βίντεο φαίνονται πολλαπλά μικρότερα βλήματα να διαχωρίζονται στον αέρα και να κατευθύνονται προς το έδαφος, μετά την εκτόξευση του πυραύλου.

Cluster munitions from an Iranian medium-range ballistic missile seen raining down earlier this evening over Tel Aviv in Central Israel. pic.twitter.com/fyha0d7Pin March 9, 2026

BREAKING: Cluster bombs are seen over the skies of Tel Aviv.



The sole purpose of these munitions is to maximize civilian casualties.



Where is the outrage? pic.twitter.com/IQnoIHoczB — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 9, 2026

Τα πυρομαχικά διασποράς αποτελούν όπλα που απελευθερώνουν πολλά μικρότερα εκρηκτικά φορτία σε μεγάλη περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο για υποδομές και πολίτες.