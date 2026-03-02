Ισραήλ: «Το προηγμένο λέιζερ Iron Beam αναχαίτισε ρουκέτες της Χεζμπολάχ» – Πλάνα από τις εμπλοκές

Το «Iron Beam», το σύστημα αεράμυνας λέιζερ του Ισραήλ, φέρεται να αναπτύχθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της χθεσινής (01.03.2026) νύχτας, καταρρίπτοντας πυραύλους της Χεζμπολάχ.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media από τον επίσημο λογαριασμό της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης του Ισραήλ (KAN) δείχνουν ρουκέτες της Χεζμπολάχ του Λιβάνου να αναχαιτίζονται, λόγω της δράσης του όπλου – λέιζερ.

Πρόκειται, αν το επιβεβαιώσουν και επίσημες στρατιωτικές πηγές, για την πρώτη χρήση του συστήματος σε μάχη.

Το Ισραήλ έθεσε επίσημα σε λειτουργία το πρώτο του σύστημα αεράμυνας με λέιζερ υψηλής ισχύος στα τέλη Δεκεμβρίου 2025 και ενσωματώθηκε στο πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας του Ισραήλ παράλληλα με τα συστήματα Iron Dome, David’s Sling και Arrow.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε στρατιωτικούς στόχους νότια της Χάιφα με μπαράζ πυραύλων ακριβείας και σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η οργάνωση δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «απάντηση» στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Περίπου δύο ώρες αργότερα, το Ισραήλ ξεκίνησε αντίποινα και συνεχίζει να πλήττει στόχους σε όλον τον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν προετοιμαστεί για το σενάριο να ανοίξει μέτωπο στον βορρά στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας «Lion’s Roar» εναντίον του Ιράν και ήταν έτοιμες για μια πολυμέτωπη σύγκρουση.

Το Iron Beam αλλάζει το τοπίο στην κατάρριψη drones

Το Iron Beam, το οποίο αναπτύχθηκε από την ισραηλινή Rafael σε συνεργασία με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και την Elbit Systems, περιγράφεται ως ένα σύστημα λέιζερ υψηλής ενέργειας που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση μιας σειράς εναέριων απειλών, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, βομβών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με την ικανότητα να εμπλέκει πρόσθετες κατηγορίες στόχων ανάλογα με τις επιχειρησιακές συνθήκες.

Το σύστημα συνδυάζει μια προηγμένη πηγή λέιζερ με μια ειδική ηλεκτροοπτική σουίτα στόχευσης και παρακολούθησης, επιτρέποντας την εμπλοκή στόχων σε εκτεταμένες αποστάσεις με υψηλή ακρίβεια και αυτό που χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή απόδοση.

Το σύστημα προσφέρει προστασία με χαμηλό κόστος έναντι των σύγχρονων απειλών. Μια βολή κοστίζει μόνο λίγα δολάρια σε ηλεκτρική ενέργεια, σε σύγκριση με τα δεκάδες χιλιάδες δολάρια που κοστίζει η εκτόξευση ενός πυραύλου αεράμυνας.

Το λέιζερ δεν απαιτεί αναλώσιμα πυρομαχικά, δεν απαιτεί αποθήκευση και δεν μπορεί να εξαντληθεί το απόθεμά του, ενώ το Ισραήλ είναι ανοιχτό να το αποδεσμεύσει και στην Ελλάδα.

