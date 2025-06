Το Ιράν απαντά στα αμερικανικά χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις: Nέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ – Τουλάχιστον 16 τραυματίες σε Χάιφα και Τελ Αβίβ

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά και την εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, οι οποίες και χτύπησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής (22.06.25) σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν 10 σημεία στο Ισραήλ, στη Χάιφα, στο Τελ Αβίβ και αλλού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ανθρώπων.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε σήμερα γύρω στις 08:15 (τοπική ώρα, 7:45 ώρα Ελλάδας) νέα πυραυλικά πυρά εναντίον του Ισραήλ μετά την αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, μεταδίδοντας πως εκτοξεύθηκαν 30 πύραυλοι.

Haifa, just a few hours after Donald Trump believed he had secured Israel’s safety. pic.twitter.com/lO6qnseGe2 — Daily Iran Military (@IRIran_Military) June 22, 2025

We successfully struck the Zionist cult's key sites in occupied Jaffa (Tel Aviv) and Haifa moments ago.#OpTruePromise3 pic.twitter.com/eVsQONiymA June 22, 2025

BREAKING: Direct Iranian missile impact in Haifa in northern Israel. pic.twitter.com/Qn82dYHlFa — World Source News 24/7 (@Worldsource24) June 22, 2025

Initial scenes from the destruction in Haifa pic.twitter.com/Gjc9kMDemX — Middle East Observer (@ME_Observer_) June 22, 2025

«Αυτές οι εικόνες που βλέπετε και μεταδίδονται απ’ ευθείας είναι αυτές μιας νέας ομοβροντίας ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν προς τα κατεχόμενα εδάφη», δήλωσε ένας τηλεοπτικός παρουσιαστής αναφερόμενος στο Ισραήλ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως πύραυλοι έπληξαν τις περιοχές των πόλεων Χάιφα, Νες Ζιόνα, και Ρισόν Λε Ζιόν, καθώς και το Τελ Αβίβ.

Η ιρανική τηλεόραση μετέδιδε απευθείας εικόνες από το Ισραήλ εν αναμονή της άφιξης εκεί των πυραύλων με υπόκρουση ένα ιρανικό στρατιωτικό εμβατήριο.

Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ, στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου, ο χάρτης της χώρας γέμισε γρήγορα με κόκκινα σημάδια στις βόρειες και τις κεντρικές περιοχές της χώρας, τα οποία δείχνουν πως ήχησαν σειρήνες συναγερμού καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.

«Πριν από λίγο, ο στρατός εντόπισε πυράυλους που εκοτξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Τα συστήματα άμυνας δραστηριοποιούνται για να αναχαιτίσουν την απειλή», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του που έδωσε στη δημοσιότητα γύρω στις 7:30 (τοπική και ώρα Ελλάδας).

Παρόμοια ανακοίνωση για ένα δεύτερο κύμα δημοσιοποιήθηκε μισή ώρα αργότερα, ενώ ο συναγερμός ήρθη γύρω στις 8:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όταν ανακοινώθηκε πως επιτρέπεται πλέον στους πολίτες να βγουν από τα καταφύγια, πράγμα που σημαίνει ότι η απειλή από την ιρανική επίθεση έληξε.